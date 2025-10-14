25
رياضة
ميسي أمام أزمة.. هل سيتم هدم الـ"فيلا الفاخرة" الخاصة به؟
Lebanon 24
14-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواجه
ليونيل ميسي
، نجم
إنتر
ميامي، أزمة قانونية في
إسبانيا
قد تصل إلى هدم أجزاء من عقار فاخر يملكه في
جزيرة
إيبيزا. وذكرت صحيفة "إي بي سي" أنّ الفيلا التي اشتراها عام 2022 مقابل نحو 11 مليون
يورو
، والواقعة في بلدية
سانت
خوسيه
دي سا تالايا على أرض مساحتها 16 ألف
متر مربع
، تفتقر إلى رخصة إتمام البناء وشهادة صلاحية السكن.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ توسعات داخلية أُجريت في العقار الذي تتجاوز مساحته 500 متر مربع — من إضافة غرف وتغييرات في الأرضيات — من دون الحصول على التصاريح اللازمة. وفتح
مجلس البلدية
تحقيقًا في المخالفات، ولا يستبعد هدم أجزاء من المبنى إذا لم تُسوَّ المخالفات.
وكانت "
بيلد
" قد أفادت في وقت سابق بأن بعض الغرف شُيّدت من دون تصاريح قبل شراء
ميسي
للعقار عام 2022. وفي آب الماضي، تعرّضت واجهة الفيلا لرسومات احتجاجية من ناشطين ضد بناء منازل فاخرة على أراضٍ محميّة، ما دفع ميسي لتقديم شكوى إلى السلطات. (سكاي نيوز)
مجلس البلدية
ليونيل ميسي
سكاي نيوز
متر مربع
إسبانيا
ليونيل
خوسيه
جزيرة
تابع
