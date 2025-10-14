حكم إنكليزي سابق يقرّ بالذنب في حيازة مواد إباحية للأطفال

Advertisement

أقرّ الحكم السابق في الممتاز (43 عامًا) بالذنب في حيازة مواد إباحية للأطفال أمام محكمة . وتأتي الإدانة على خلفية مقطع فيديو صادرته الشرطة في شباط الماضي. اكتفى كوت بتأكيد اسمه وإعلان اعترافه، من دون الإدلاء بتعليقات إضافية.وكان كوت قد نفى الاتهامات في أيلول. وتشير تهمة "التقاط صورة غير لائقة لطفل" في العظمى إلى أفعال تشمل تنزيل أو مشاركة أو تخزين صور أو مقاطع تُظهر اعتداءً جنسيًا. وفي قضية كوت، يُصنَّف الفيديو ضمن الفئة (أ)، وهي الأشد خطورة. أُفرج عنه بكفالة، على أن يمثل مجددًا أمام محكمة نوتنغهام في 11 كانون الأول.