رياضة

حكم إنكليزي سابق يقرّ بالذنب في حيازة مواد إباحية للأطفال

Lebanon 24
14-10-2025 | 16:42
أقرّ الحكم السابق في الدوري الإنكليزي الممتاز ديفيد كوت (43 عامًا) بالذنب في حيازة مواد إباحية للأطفال أمام محكمة نوتنغهام. وتأتي الإدانة على خلفية مقطع فيديو صادرته الشرطة في شباط الماضي. اكتفى كوت بتأكيد اسمه وإعلان اعترافه، من دون الإدلاء بتعليقات إضافية.
وكان كوت قد نفى الاتهامات في أيلول. وتشير تهمة "التقاط صورة غير لائقة لطفل" في بريطانيا العظمى إلى أفعال تشمل تنزيل أو مشاركة أو تخزين صور أو مقاطع تُظهر اعتداءً جنسيًا. وفي قضية كوت، يُصنَّف الفيديو ضمن الفئة (أ)، وهي الأشد خطورة. أُفرج عنه بكفالة، على أن يمثل مجددًا أمام محكمة نوتنغهام كراون في 11 كانون الأول.

