بالفيديو.. شغب بعد فوز قطر على الإمارات في الدوحة

#قطر_الامارات
للان النتيجة
#قطر 2 #الامارات 0
اجواء المباراة
دخول غير قانوني لبعض الجماهير الاماراتية نتمنى
العقلانية بالتشجيع pic.twitter.com/NeqCUFpQ6m
— ابن قطر (@ebnqataralmulla) October 14, 2025
الأكثر تداولا :
غضب جمهور الامارات بعد الخسارة أمام منتخب قطر وعدم تأهلهم لكأس العالمpic.twitter.com/w0D9CLvwpl
— Screen Mix (@ScreenMix) October 14, 2025
