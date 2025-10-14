Advertisement

رياضة

بالفيديو.. شغب بعد فوز قطر على الإمارات في الدوحة

Lebanon 24
14-10-2025 | 16:58
شهد ملعب جاسم بن حمد مساء الثلاثاء مشاهد فوضى محدودة خلال مباراة قطر والإمارات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز "العنابي" 2–1. في الدقيقة 74، وأثناء احتفال لاعبي قطر بهدف بيدرو ميغيل الثاني، نزل عدد من جماهير الإمارات إلى أرضية الملعب، وحدث احتكاك لفظي وبدني محدود مع لاعبي قطر قبل أن يتدخل الأمن ويحتوي الموقف سريعًا.
تصاعد التوتر مجددًا بعد صافرة النهاية حين احتفل بعض لاعبي قطر أمام مدرجات جماهير الإمارات، وهو ما اعتبرته الجماهير استفزازًا بعد الخسارة. هبط عدد من المشجعين إلى الميدان، فاندلعت اشتباكات محدودة استمرت دقائق قبل أن تسيطر قوات الأمن على الوضع. وانتشرت مقاطع توثّق لحظات الشغب على نطاق واسع عبر منصات التواصل.

 
