بالفيديو.. شغب بعد فوز قطر على الإمارات في الدوحة

#قطر_الامارات

للان النتيجة

#قطر 2 #الامارات 0

اجواء المباراة

دخول غير قانوني لبعض الجماهير الاماراتية نتمنى

العقلانية بالتشجيع pic.twitter.com/NeqCUFpQ6m — ابن قطر (@ebnqataralmulla) October 14, 2025 Advertisement

الأكثر تداولا :



غضب جمهور بعد الخسارة أمام منتخب قطر وعدم تأهلهم لكأس العالمpic.twitter.com/w0D9CLvwpl — Screen Mix (@ScreenMix) October 14, 2025

شهد مساء الثلاثاء مشاهد فوضى محدودة خلال مباراة قطر والإمارات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى 2026، والتي انتهت بفوز " " 2–1. في الدقيقة 74، وأثناء احتفال لاعبي قطر بهدف الثاني، نزل عدد من جماهير إلى أرضية الملعب، وحدث احتكاك لفظي وبدني محدود مع لاعبي قطر قبل أن يتدخل الأمن ويحتوي الموقف سريعًا.تصاعد التوتر مجددًا بعد صافرة النهاية حين احتفل بعض لاعبي قطر أمام مدرجات جماهير الإمارات، وهو ما اعتبرته الجماهير استفزازًا بعد الخسارة. هبط عدد من المشجعين إلى الميدان، فاندلعت اشتباكات محدودة استمرت دقائق قبل أن تسيطر على الوضع. وانتشرت مقاطع توثّق لحظات الشغب على نطاق واسع عبر منصات التواصل.