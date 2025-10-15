Advertisement

رياضة

7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم

Lebanon 24
15-10-2025 | 00:57
تأهل أمس الثلاثاء منتخبا السعودية وقطر إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، في الجوبة الثالثة من مباريات الملحق الآسيوي، ليرتفع عدد المنتخبات العربية المتأهلة إلى مونديال 2026 إلى 7 في سابقة تاريخية، إذ هذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها 7 منتخبات عربية لهذا العرس الكروي العالمي.
Advertisement
وتظل هناك فرصة لأن يلتحق منتخب عربي ثامن لبطولة كأس العالم، حيث سيلتقي منتخبا الإمارات والعراق يومي 13 و18 نوفمبر المقبل لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوع نهائيات مونديال 2026، الذي تستضيفه 3 دول أميركية هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويعود الفضل في تأهل 7 منتخبات عربية لكأس العالم إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 48 منتخبا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مسابقة كرة القدم العالمية.

وكان منتخب الأردن أول منتخب عربي يضمن تأهله لنهائيات كأس العالم المقبل، قبل أن تلحق به منتخبات عربية أفريقية أخرى.

وكان المنتخب المغربي أول منتخب عربي من أفريقيا يضمن التأهل قبل أن تلحق به منتخبات تونس ومصر والجزائر.
المنتخبات العربية ومرات التأهل:

هذه هي المرة السابعة التي تتأهل فيها السعودية إلى نهائيات كأس العالم، بينما هي المرة الثانية لقطر (بعد الأولى عندما استضافت البطولة على أرضها)، والأولى للأردن.

وسبق لكل من المغرب وتونس أن تأهلا للبطولة 6 مرات، أي أن هذه هي المرة السابعة التي يتأهل فيه المنتخبان، فيما تأهلت الجزائر 5 مرات ومصر 4 مرات.

وسبق أن تأهلت منتخبات الكويت والعراق والإمارات في بطولات سابقة، مع بقاء الأمل في تأهل إما الإمارات أو العراق للملحق العالمي.
المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال 2026:

الدول المستضيفة للبطولة:

كندا
الولايات المتحدة
المكسيك
أوروبا:

إنكلترا
آسيا:

اليابان
إيران
أوزبكستان
الأردن
كوريا الجنوبية
أستراليا
قطر
السعودية
أميركا الجنوبية:

الأرجنتين
الإكوادور
البرازيل
كولومبيا
أوروغواي
باراغواي
أفريقيا:

المغرب
تونس
مصر
الجزائر
غانا
الرأس الأخضر
جنوب أفريقيا
السنغال
ساحل العاج
أوقيانوسيا:

نيوزيلندا
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24