25
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم
Lebanon 24
15-10-2025
|
00:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهل أمس الثلاثاء منتخبا
السعودية
وقطر إلى نهائيات
كأس العالم
لكرة القدم
2026، في الجوبة الثالثة من مباريات الملحق الآسيوي، ليرتفع عدد المنتخبات العربية المتأهلة إلى مونديال 2026 إلى 7 في سابقة تاريخية، إذ هذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها 7 منتخبات عربية لهذا العرس الكروي العالمي.
Advertisement
وتظل هناك فرصة لأن يلتحق منتخب عربي ثامن لبطولة كأس العالم، حيث سيلتقي منتخبا
الإمارات
والعراق يومي 13 و18 نوفمبر المقبل لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوع نهائيات مونديال 2026، الذي تستضيفه 3 دول أميركية هي
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
ويعود الفضل في تأهل 7 منتخبات عربية لكأس العالم إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 48 منتخبا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مسابقة كرة القدم العالمية.
وكان منتخب
الأردن
أول منتخب عربي يضمن تأهله لنهائيات كأس العالم المقبل، قبل أن تلحق به منتخبات عربية أفريقية أخرى.
وكان المنتخب المغربي أول منتخب عربي من
أفريقيا
يضمن التأهل قبل أن تلحق به منتخبات تونس ومصر والجزائر.
المنتخبات العربية ومرات التأهل:
هذه هي المرة السابعة التي تتأهل فيها السعودية إلى نهائيات كأس العالم، بينما هي المرة الثانية لقطر (بعد الأولى عندما استضافت البطولة على أرضها)، والأولى للأردن.
وسبق لكل من المغرب وتونس أن تأهلا للبطولة 6 مرات، أي أن هذه هي المرة السابعة التي يتأهل فيه المنتخبان، فيما تأهلت الجزائر 5 مرات ومصر 4 مرات.
وسبق أن تأهلت منتخبات الكويت والعراق والإمارات في بطولات سابقة، مع بقاء الأمل في تأهل إما الإمارات أو
العراق
للملحق العالمي.
المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال 2026:
الدول المستضيفة للبطولة:
كندا
الولايات المتحدة
المكسيك
أوروبا
:
إنكلترا
آسيا:
اليابان
إيران
أوزبكستان
الأردن
كوريا الجنوبية
أستراليا
قطر
السعودية
أميركا الجنوبية:
الأرجنتين
الإكوادور
البرازيل
كولومبيا
أوروغواي
باراغواي
أفريقيا:
المغرب
تونس
مصر
الجزائر
غانا
الرأس الأخضر
جنوب أفريقيا
السنغال
ساحل العاج
أوقيانوسيا:
نيوزيلندا
مواضيع ذات صلة
في حال فشل منتخب بلاده بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم... هذا المدرب سيعلن استقالته!
Lebanon 24
في حال فشل منتخب بلاده بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم... هذا المدرب سيعلن استقالته!
15/10/2025 09:30:01
15/10/2025 09:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026
Lebanon 24
إليكم تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026
15/10/2025 09:30:01
15/10/2025 09:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب المنتخب السعوديّ: سنتأهل إلى كأس العالم
Lebanon 24
مدرب المنتخب السعوديّ: سنتأهل إلى كأس العالم
15/10/2025 09:30:01
15/10/2025 09:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم
Lebanon 24
منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم
15/10/2025 09:30:01
15/10/2025 09:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
كأس العالم
لكرة القدم
الإمارات
السعودية
أفريقيا
العراق
أوروبا
قد يعجبك أيضاً
بعد فوزها على لاتفيا.. إنكلترا تحجز مقعدها في كأس العالم
Lebanon 24
بعد فوزها على لاتفيا.. إنكلترا تحجز مقعدها في كأس العالم
23:55 | 2025-10-14
14/10/2025 11:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي أمام أزمة.. هل سيتم هدم الـ"فيلا الفاخرة" الخاصة به؟
Lebanon 24
ميسي أمام أزمة.. هل سيتم هدم الـ"فيلا الفاخرة" الخاصة به؟
23:00 | 2025-10-14
14/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شغب بعد فوز قطر على الإمارات في الدوحة
Lebanon 24
بالفيديو.. شغب بعد فوز قطر على الإمارات في الدوحة
16:58 | 2025-10-14
14/10/2025 04:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية إلى مونديال 2026 بعد تعادلٍ مع العراق في جدة
Lebanon 24
السعودية إلى مونديال 2026 بعد تعادلٍ مع العراق في جدة
16:44 | 2025-10-14
14/10/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حكم إنكليزي سابق يقرّ بالذنب في حيازة مواد إباحية للأطفال
Lebanon 24
حكم إنكليزي سابق يقرّ بالذنب في حيازة مواد إباحية للأطفال
16:42 | 2025-10-14
14/10/2025 04:42:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
08:14 | 2025-10-14
14/10/2025 08:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
11:48 | 2025-10-14
14/10/2025 11:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:55 | 2025-10-14
بعد فوزها على لاتفيا.. إنكلترا تحجز مقعدها في كأس العالم
23:00 | 2025-10-14
ميسي أمام أزمة.. هل سيتم هدم الـ"فيلا الفاخرة" الخاصة به؟
16:58 | 2025-10-14
بالفيديو.. شغب بعد فوز قطر على الإمارات في الدوحة
16:44 | 2025-10-14
السعودية إلى مونديال 2026 بعد تعادلٍ مع العراق في جدة
16:42 | 2025-10-14
حكم إنكليزي سابق يقرّ بالذنب في حيازة مواد إباحية للأطفال
16:16 | 2025-10-14
تذاكر الكلاسيكو في برنابيو… أسعار "قياسية" غير مسبوقة
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 09:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 09:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 09:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24