26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
23
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رونالدو يحطم رقما تهديفيا قياسيا في تصفيات كأس العالم
Lebanon 24
15-10-2025
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح
البرتغالي كريستيانو رونالدو
اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد إحرازه هدفين لمنتخب بلاده أمام هنغاريا خلال مباراة المنتخبين مساء الثلاثاء.
Advertisement
وخلال مباراة
البرتغال
وهنغاريا التي أقيمت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وانتهت بالتعادل 2-2، تكفل
رونالدو
بتسجيل هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين 22 و45+3 .
ورفع رونالدو البالغ من العمر 40 عاما رصيده إلى 41 هدفا في تصفيات
كأس العالم
، ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم لاعب غواتيمالا السابق كارلوس
رويز
.
مواضيع ذات صلة
ألكاراز يُحطّم رقمه القياسيّ
Lebanon 24
ألكاراز يُحطّم رقمه القياسيّ
15/10/2025 12:12:14
15/10/2025 12:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم
Lebanon 24
منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم
15/10/2025 12:12:14
15/10/2025 12:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا فضل أنشيلوتي استبعاد نجم ريال مدريد من قائمة البرازيل لخوض تصفيات كأس العالم؟
Lebanon 24
لماذا فضل أنشيلوتي استبعاد نجم ريال مدريد من قائمة البرازيل لخوض تصفيات كأس العالم؟
15/10/2025 12:12:14
15/10/2025 12:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بلجيكا تحقق فوزاً مثيراً على ويلز بتصفيات كأس العالم
Lebanon 24
بلجيكا تحقق فوزاً مثيراً على ويلز بتصفيات كأس العالم
15/10/2025 12:12:14
15/10/2025 12:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
كأس العالم
البرتغالي
الأوروبي
البرتغال
أوروبي
قد يعجبك أيضاً
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم
Lebanon 24
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم
00:57 | 2025-10-15
15/10/2025 12:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزها على لاتفيا.. إنكلترا تحجز مقعدها في كأس العالم
Lebanon 24
بعد فوزها على لاتفيا.. إنكلترا تحجز مقعدها في كأس العالم
23:55 | 2025-10-14
14/10/2025 11:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي أمام أزمة.. هل سيتم هدم الـ"فيلا الفاخرة" الخاصة به؟
Lebanon 24
ميسي أمام أزمة.. هل سيتم هدم الـ"فيلا الفاخرة" الخاصة به؟
23:00 | 2025-10-14
14/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شغب بعد فوز قطر على الإمارات في الدوحة
Lebanon 24
بالفيديو.. شغب بعد فوز قطر على الإمارات في الدوحة
16:58 | 2025-10-14
14/10/2025 04:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية إلى مونديال 2026 بعد تعادلٍ مع العراق في جدة
Lebanon 24
السعودية إلى مونديال 2026 بعد تعادلٍ مع العراق في جدة
16:44 | 2025-10-14
14/10/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
08:14 | 2025-10-14
14/10/2025 08:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
11:48 | 2025-10-14
14/10/2025 11:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:57 | 2025-10-15
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم
23:55 | 2025-10-14
بعد فوزها على لاتفيا.. إنكلترا تحجز مقعدها في كأس العالم
23:00 | 2025-10-14
ميسي أمام أزمة.. هل سيتم هدم الـ"فيلا الفاخرة" الخاصة به؟
16:58 | 2025-10-14
بالفيديو.. شغب بعد فوز قطر على الإمارات في الدوحة
16:44 | 2025-10-14
السعودية إلى مونديال 2026 بعد تعادلٍ مع العراق في جدة
16:42 | 2025-10-14
حكم إنكليزي سابق يقرّ بالذنب في حيازة مواد إباحية للأطفال
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 12:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 12:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 12:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24