رونالدو يحطم رقما تهديفيا قياسيا في تصفيات كأس العالم

أصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد إحرازه هدفين لمنتخب بلاده أمام هنغاريا خلال مباراة المنتخبين مساء الثلاثاء.

وخلال مباراة وهنغاريا التي أقيمت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وانتهت بالتعادل 2-2، تكفل بتسجيل هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين 22 و45+3 .



ورفع رونالدو البالغ من العمر 40 عاما رصيده إلى 41 هدفا في تصفيات ، ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم لاعب غواتيمالا السابق كارلوس .