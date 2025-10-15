24
رياضة
بشأن التعاقد مع لامين جمال.. إليكم أول رد من باريس سان جيرمان
Lebanon 24
15-10-2025
|
08:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
خرج نادي
باريس سان جيرمان الفرنسي
لكرة القدم
برد رسمي بشأن اهتمامه بضم لامين جمال نجم
برشلونة
ومنتخب
إسبانيا
.
ونشر الصحفي رومان مولينا مقطع فيديو مؤخرا عبر يوتيوب كشف فيه عن رغبة قوية لدى إدارة
باريس سان جيرمان
في التعاقد مع لامين جمال مهما كلف النادي من مبالغ مالية.
وأوضح أن
باريس
سان جيرمان
يسعى لضم جمال ولو بنفس سيناريو التعاقد مع البرازيلي نيمار بدفع الشرط الجزائي في عقده الذي وصل إلى 222 مليون دولار أميركي.
من جانبها ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية نقلا عن مسؤول بالنادي الباريسي أنه لا صحة لما تردد بالتقدم بعرض قيمته 250 مليون
يورو
لضم جمال قبل يورو 2024.
وذكرت أيضا أن "بي إس جي" لا ينوي إبرام صفقة تاريخية جديدة بعدما دفع 222 مليون يورو لضم نيمار جونيور من برشلونة في صيف 2017.
ونوهت أن جمال يرتبط بتعاقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2026 ويمدد تلقائيا حتى 2028 ويتضمن شرطا جزائيا خرافيا قيمته مليار يورو. (روسيا اليوم)
