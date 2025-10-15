قبيل مواجهة فرنسا.. مدرب منتخب المغرب يطلق وعدا للجماهير

رفع محمد وهبي، مدرب منتخب للشباب تحت 20 عاما راية التحدي بعد الوصول لنصف نهائي بطولة المقامة حاليا في تشيلي.

وقد تأهل المغاربة للدور نصف النهائي بعد الفوز على الأميركية بنتيجة 3-1، وسيلتقي "أشبال أطلس" في المربع الذهبي مع في مواجهة مكررة بين البلدين بعدما تقابلا في نصف العالم 2022 للكبار في قطر.



وفي تصريحاته (فيفا)، تعهد وهبي للجماهير المغربية بالتأهل لنهائي كأس العالم للشباب.



وأضاف "اللاعبون يعرفون جيدا أنهم ليسوا وحدهم، بل هناك أمة بأكملها تدعمهم وتساندهم، وهناك ملك يقف خلفهم، وهذا ما يمنحهم الأجنحة، وإن شاء الله سنواصل مشوارنا، ولن نتوقف هنا (عند نصف النهائي)".



وأردف مدرب المغرب "لقد قدمنا أداء مميزا أمام منتخب أمريكا القوي في دور الثمانية، واحترمنا المنافس كثيرا، ولكن لم نشعر بالرهبة منه بل كنا نعلم أنه إذا ظهرنا بمستوانا ستكون فرصتنا قوية في التأهل".



وتابع "الحمد لله، لقد نجحنا في المهمة، نحن نعرف جيدا أننا فريق يعرف كيف يدافع، وكيف يتحمل الصعاب، لدينا لاعبون يقاتلون من أجل بلادهم في هذه السن الصغيرة، وهذا أمر مدهش". (روسيا اليوم)