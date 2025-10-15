Advertisement

رياضة

قبيل مواجهة فرنسا.. مدرب منتخب المغرب يطلق وعدا للجماهير

Lebanon 24
15-10-2025 | 10:47
Doc-P-1429821-638961473129467947.jpg
Doc-P-1429821-638961473129467947.jpg photos 0
رفع محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب للشباب تحت 20 عاما راية التحدي بعد الوصول لنصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا في تشيلي.
وقد تأهل المغاربة للدور نصف النهائي بعد الفوز على الولايات المتحدة الأميركية بنتيجة 3-1، وسيلتقي "أشبال أطلس" في المربع الذهبي مع فرنسا في مواجهة مكررة بين البلدين بعدما تقابلا في نصف نهائي كأس العالم 2022 للكبار في قطر.

وفي تصريحاته عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تعهد وهبي للجماهير المغربية بالتأهل لنهائي كأس العالم للشباب.

وأضاف "اللاعبون يعرفون جيدا أنهم ليسوا وحدهم، بل هناك أمة بأكملها تدعمهم وتساندهم، وهناك ملك يقف خلفهم، وهذا ما يمنحهم الأجنحة، وإن شاء الله سنواصل مشوارنا، ولن نتوقف هنا (عند نصف النهائي)".

وأردف مدرب المغرب "لقد قدمنا أداء مميزا أمام منتخب أمريكا القوي في دور الثمانية، واحترمنا المنافس كثيرا، ولكن لم نشعر بالرهبة منه بل كنا نعلم أنه إذا ظهرنا بمستوانا ستكون فرصتنا قوية في التأهل".

وتابع "الحمد لله، لقد نجحنا في المهمة، نحن نعرف جيدا أننا فريق يعرف كيف يدافع، وكيف يتحمل الصعاب، لدينا لاعبون يقاتلون من أجل بلادهم في هذه السن الصغيرة، وهذا أمر مدهش". (روسيا اليوم) 
