رياضة
نجم ريال مدريد يواجه عقوبة السجن
Lebanon 24
15-10-2025
|
15:30
0
0
كشفت تقارير إعلامية، يوم الأربعاء، أن
فينيسيوس جونيور
، نجم
ريال مدريد
، يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 3 أشهر بتهمة إزعاج الجيران، بعد الاحتفال الصاخب الذي أقامه بمناسبة عيد ميلاده الخامس والعشرين في ريو دي جانيرو.
وبحسب صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية، نظم
فينيسيوس
حفلاً ضخماً في عقار فاخر مخصص للمناسبات الكبرى، كحفلات الزفاف والاحتفالات الرسمية، واستمر من 19 حتى صباح 21
تموز
، وتسبب في ضوضاء شديدة دفعت أحد الجيران إلى رفع دعوى قضائية ضده.
ووفقاً لصاحب الشكوى، حضرت الشرطة إلى المكان بعد تلقي بلاغ عن الموسيقى الصاخبة والصراخ، وطلبت من الحاضرين خفض مستوى الصوت، فامتثل فينيسيوس وضيوفه، لكنهم أعادوا رفع الصوت بعد مغادرة عناصر الأمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن القضية أحيلت إلى المحكمة في ريو دي جانيرو، على أن تُعقد الجلسة الأولى في 6 تشرين الثاني المقبل.
وبموجب القانون البرازيلي، يعاقب من يتسبب بإزعاج الجيران بالسجن من 15 يوماً إلى 3 أشهر أو بدفع غرامة مالية.
وتشير التقارير إلى أن الحفل الذي أقامه فينيسيوس تضمن عروضاً موسيقية وألعاباً نارية، بمشاركة مغني الراب
ترافيس سكوت
ونحو 500 ضيف، بينهم زميله في
ريال
مدريد
إدواردو كامافينغا
وعدد من المشاهير.
