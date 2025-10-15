22
قصة عاطفية جديدة.. مبابي يرتبط بصديقة زميله في ريال مدريد!
Lebanon 24
15-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت تقارير إسبانية أن نجم
ريال مدريد
كيليان مبابي
يعيش علاقة عاطفية مع ماريا أغيلار، الصديقة السابقة لزميله
راؤول أسينسيو
، ما أثار قلقًا داخل النادي من احتمال توتر الأجواء في غرفة الملابس.
ورغم أن مبابي يعيش أفضل فتراته الكروية بتسجيله 14 هدفًا في 10 مباريات، فإن حياته الخاصة أصبحت حديث الصحافة بعد ظهور صور ماريا في
باريس
ونشرها رموزًا توحي بعلاقتها به، إلى جانب حضورها مباريات النادي في مقاعد المقرّبين من النجم الفرنسي.
صحيفة "سبورت"
الإسبانية
أشارت إلى أن الإدارة تتابع الموضوع بحذر لتفادي أي خلاف داخلي قد يؤثر على تماسك الفريق.
