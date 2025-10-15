قصة عاطفية جديدة.. مبابي يرتبط بصديقة زميله في ريال مدريد!

ذكرت تقارير إسبانية أن نجم يعيش علاقة عاطفية مع ماريا أغيلار، الصديقة السابقة لزميله ، ما أثار قلقًا داخل النادي من احتمال توتر الأجواء في غرفة الملابس.

ورغم أن مبابي يعيش أفضل فتراته الكروية بتسجيله 14 هدفًا في 10 مباريات، فإن حياته الخاصة أصبحت حديث الصحافة بعد ظهور صور ماريا في ونشرها رموزًا توحي بعلاقتها به، إلى جانب حضورها مباريات النادي في مقاعد المقرّبين من النجم الفرنسي.

صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن الإدارة تتابع الموضوع بحذر لتفادي أي خلاف داخلي قد يؤثر على تماسك الفريق.