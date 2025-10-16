بعد فوزه بالكرة الذهبية.. ديمبيلي في مأزق بسبب "هدية الأم"

تقدمت والدة الفائز بجائزة لعام 2025 الفرنسي عثمان ديمبيلي، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في مدينة رين، تطالب فيها بإلغاء قرار فرض ضريبة على "هدية من ابنها".

ووفقا لصحيفة L'Équipe ، فإن القضية تتعلق بمبلغ 200 ألف حوله ديمبيلي نجم إلى والدته عام 2017 كهدية بمناسبة عيد ميلادها الأربعين.

غير أن السلطات الضريبية الفرنسية اعتبرت أن التحويل تم بعد ستة أشهر من المناسبة، وأرسل إلى حساب بنكي غير مصرح به، ما يجعله لا يصنف قانونيا كـ"هدية شخصية"، بل كعملية مالية خاضعة للضرائب.



، أكد محامي فاطيمات ديمبيلي أن ما ورد في تقرير مصلحة الضرائب "غير دقيق"، مشيرا إلى أنه سيتم الطعن في القرار أمام المحكمة لإثبات أن المبلغ كان بالفعل هدية عائلية من ابن إلى والدته.



يذكر أن عثمان ديمبيلي توج في 22 سبتمبر الماضي بجائزة الذهبية لعام 2025 كأفضل لاعب في العالم، بعدما قاد فريقه ومنتخب لمواسم مميزة، علما أنه كان أحد أفراد المنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 في .