Advertisement

رياضة

بعد فوزه بالكرة الذهبية.. ديمبيلي في مأزق بسبب "هدية الأم"

Lebanon 24
16-10-2025 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1430056-638962050303519405.jpg
Doc-P-1430056-638962050303519405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدمت والدة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 الفرنسي عثمان ديمبيلي، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في مدينة رين، تطالب فيها بإلغاء قرار فرض ضريبة على "هدية من ابنها".
Advertisement
ووفقا لصحيفة L'Équipe الفرنسية، فإن القضية تتعلق بمبلغ 200 ألف يورو حوله ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان إلى والدته عام 2017 كهدية بمناسبة عيد ميلادها الأربعين.
غير أن السلطات الضريبية الفرنسية اعتبرت أن التحويل تم بعد ستة أشهر من المناسبة، وأرسل إلى حساب بنكي غير مصرح به، ما يجعله لا يصنف قانونيا كـ"هدية شخصية"، بل كعملية مالية خاضعة للضرائب.

من جهته، أكد محامي فاطيمات ديمبيلي أن ما ورد في تقرير مصلحة الضرائب "غير دقيق"، مشيرا إلى أنه سيتم الطعن في القرار أمام المحكمة لإثبات أن المبلغ كان بالفعل هدية عائلية من ابن إلى والدته.

يذكر أن عثمان ديمبيلي توج في 22 سبتمبر الماضي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 كأفضل لاعب في العالم، بعدما قاد فريقه ومنتخب فرنسا لمواسم مميزة، علما أنه كان أحد أفراد المنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 في روسيا.
مواضيع ذات صلة
إليكم عدد النقاط التي حصل عليها ديمبيلي للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
lebanon 24
16/10/2025 11:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميا.. عثمان ديمبيلي يتوّج بجائزة الكرة الذهبية
lebanon 24
16/10/2025 11:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية
lebanon 24
16/10/2025 11:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مغربية مسلمة.. كيف أسهمت زوجة ديمبيلي بتتويجه بالكرة الذهبية؟
lebanon 24
16/10/2025 11:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24

جائزة الكرة الذهبية

باريس سان جيرمان

الكرة الذهبية

كأس العالم

سان جيرمان

الفرنسية

من جهته

روسيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:27 | 2025-10-16
23:00 | 2025-10-15
15:30 | 2025-10-15
10:47 | 2025-10-15
08:11 | 2025-10-15
03:08 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24