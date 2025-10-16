25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صلاح يستعيد طفولته الصعبة
Lebanon 24
16-10-2025
|
06:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدّث محمد صلاح، مهاجم ليفربول، عن أصعب محطات مسيرته منذ الطفولة حتى بلوغ الدوريات الأوروبية الكبرى، في فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي ضمن مبادرة Play On لدعم الفتيات في الرياضة. وأكّد أنّ والده كان الداعم الأبرز في رحلته، ودوره كان حاسمًا في استمرار شغفه بكرة القدم.
Advertisement
استعاد صلاح سنوات البدايات، موضحًا أنه كان يسافر يوميًا إلى
القاهرة
للعب، برحلة ذهاب تستغرق أربع ساعات ونصف والعودة بالمدّة نفسها. أحيانًا لم يكن يشارك أساسيًا، ما جعله يتساءل داخليًا عن جدوى كل ذلك الجهد، لكن تشجيع والده المتواصل وثقته دفعاه للاستمرار وعدم الالتفات لأي شيء آخر.
بدأ صلاح مع ناشئي المقاولون العرب، ثم احترف في بازل عام 2012، قبل انتقاله إلى تشيلسي، وفيورنتينا، وروما، وصولًا إلى ليفربول منذ 2017. واختار البرازيلي
رونالدو
قدوةً له، مستلهمًا منه المهارة والإنجاز.
تحدّث أيضًا عن التعامل مع الفترات الصعبة حين لا يكون في أفضل حال، قائلاً إنه يفضّل اللعب مع أطفاله والابتعاد عن الهاتف تمامًا، وقد تعلّم مع الوقت أن هذه التقلبات جزء من المهنة ويجب تقبّلها. وعن سرّ تواضعه رغم النجاحات، قال إنه لا يعتبر شيئًا مُسلّمًا به، ويُذكّر نفسه يوميًا بمكان انطلاقه وما وصل إليه الآن، وهو شعور يملؤه بالامتنان. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن: الرئيس ترامب ملتزم بإعادة جميع الرهائن من غزة ومستعد لاتخاذ القرارات الصعبة
Lebanon 24
المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن: الرئيس ترامب ملتزم بإعادة جميع الرهائن من غزة ومستعد لاتخاذ القرارات الصعبة
16/10/2025 17:17:26
16/10/2025 17:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
العلامة فضل الله: لتوحيد كل الجهود في هذه المرحلة الصعبة
Lebanon 24
العلامة فضل الله: لتوحيد كل الجهود في هذه المرحلة الصعبة
16/10/2025 17:17:26
16/10/2025 17:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
موضة تكثيف النشاطات... هل يعيش أطفالنا طفولتهم فعلاً؟
Lebanon 24
موضة تكثيف النشاطات... هل يعيش أطفالنا طفولتهم فعلاً؟
16/10/2025 17:17:26
16/10/2025 17:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لطيفة تساهم في إنقاذ مسجد طفولتها بمدينة منوبة
Lebanon 24
لطيفة تساهم في إنقاذ مسجد طفولتها بمدينة منوبة
16/10/2025 17:17:26
16/10/2025 17:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
كرة القدم
البرازيل
الأوروبي
القاهرة
رونالدو
الرياض
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مارتينيز: رونالدو فاجأني
Lebanon 24
مارتينيز: رونالدو فاجأني
09:22 | 2025-10-16
16/10/2025 09:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سالم الدوسري يقترب من لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية
Lebanon 24
سالم الدوسري يقترب من لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية
08:09 | 2025-10-16
16/10/2025 08:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بالكرة الذهبية.. ديمبيلي في مأزق بسبب "هدية الأم"
Lebanon 24
بعد فوزه بالكرة الذهبية.. ديمبيلي في مأزق بسبب "هدية الأم"
02:48 | 2025-10-16
16/10/2025 02:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
المغرب يطيح بفرنسا ويبلغ نهائي مونديال الشباب
Lebanon 24
المغرب يطيح بفرنسا ويبلغ نهائي مونديال الشباب
00:27 | 2025-10-16
16/10/2025 12:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة عاطفية جديدة.. مبابي يرتبط بصديقة زميله في ريال مدريد!
Lebanon 24
قصة عاطفية جديدة.. مبابي يرتبط بصديقة زميله في ريال مدريد!
23:00 | 2025-10-15
15/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:22 | 2025-10-16
مارتينيز: رونالدو فاجأني
08:09 | 2025-10-16
سالم الدوسري يقترب من لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية
02:48 | 2025-10-16
بعد فوزه بالكرة الذهبية.. ديمبيلي في مأزق بسبب "هدية الأم"
00:27 | 2025-10-16
المغرب يطيح بفرنسا ويبلغ نهائي مونديال الشباب
23:00 | 2025-10-15
قصة عاطفية جديدة.. مبابي يرتبط بصديقة زميله في ريال مدريد!
15:30 | 2025-10-15
نجم ريال مدريد يواجه عقوبة السجن
فيديو
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 17:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 17:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 17:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24