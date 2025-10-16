سالم الدوسري يقترب من لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية

Advertisement

اقترب سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي والهلال من التتويج بجائزة أفضل لاعب في قارة للمرة الثانية في مسيرته. سبق له الفوز بها عام 2022 بعد قيادة للتتويج بدوري أبطال آسيا 2021.لعب الدوسري دورًا كبيرًا في تأهل الهلال إلى ربع نهائي للأندية في الأميركية خلال الموسم المنقضي. ورغم غياب الألقاب الكبرى آسيويًا ومحليًا، برز حضوره الفردي بوضوح.حصد في "روشن" للمحترفين الموسم الماضي بعد مساهمته في 30 هدفًا؛ سجّل نصفها وصنع النصف الآخر. إجمالًا شارك في 51 مباراة بمختلف البطولات سجّل خلالها 27 هدفًا وقدّم 15 تمريرة حاسمة.ساهم في بلوغ الهلال نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة قبل الخروج أمام الأهلي بنتيجة 1–3. وتصدّر قائمة هدافي البطولة برصيد 10 أهداف، متقدّمًا بفارق هدف على محرز من الأهلي وجاسر أسناني لاعب غوانزجو الكوري الجنوبي. (العين)