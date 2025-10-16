Advertisement

رياضة

سالم الدوسري يقترب من لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية

Lebanon 24
16-10-2025 | 08:09
Doc-P-1430201-638962242226794720.png
Doc-P-1430201-638962242226794720.png photos 0
اقترب سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي والهلال من التتويج بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا للمرة الثانية في مسيرته. سبق له الفوز بها عام 2022 بعد قيادة الهلال للتتويج بدوري أبطال آسيا 2021.
لعب الدوسري دورًا كبيرًا في تأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية خلال الموسم المنقضي. ورغم غياب الألقاب الكبرى آسيويًا ومحليًا، برز حضوره الفردي بوضوح.

حصد جائزة أفضل لاعب في دوري "روشن" للمحترفين الموسم الماضي بعد مساهمته في 30 هدفًا؛ سجّل نصفها وصنع النصف الآخر. إجمالًا شارك في 51 مباراة بمختلف البطولات سجّل خلالها 27 هدفًا وقدّم 15 تمريرة حاسمة.

ساهم في بلوغ الهلال نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة قبل الخروج أمام الأهلي بنتيجة 1–3. وتصدّر قائمة هدافي البطولة برصيد 10 أهداف، متقدّمًا بفارق هدف على رياض محرز من الأهلي وجاسر أسناني لاعب غوانزجو الكوري الجنوبي. (العين)
