مارتينيز: رونالدو فاجأني

Lebanon 24
16-10-2025 | 09:22
كشف إينيغو مارتينيز، ظهير برشلونة السابق ولاعب النصر السعودي، أنّ قرار مغادرته كامب نو لم يكن سهلًا، خصوصًا بسبب تقديره الكبير لمدرب البارسا هانز فليك. وقال لصحيفة "كوبي" الإسبانية إنّه لم يجرؤ على إبلاغ فليك مباشرةً بنيّة الرحيل، قبل أن يصادفه على متن الطائرة، مضيفًا: "بالنسبة له كنت عنصرًا أساسيًا، وما زالت العلاقة بيننا قوية حتى الآن". وكان مارتينيز جزءًا من موسم برشلونة التاريخي 2024–2025 مع فليك حين توّج الفريق بالثلاثية المحلية، قبل الخروج الدرامي أمام إنتر ميلان في نصف نهائي دوري الأبطال.
توقف الدولي الإسباني السابق عند علاقة خاصة جمعته بلامين يامال داخل غرفة الملابس، موضحًا: "كان يراني قدوةً وأبًا. لامين لا يدرك حجم العبء الذي يحمله، فهو عمليًا ينهض ببرشلونة على كتفيه. آمل ألّا يستوعب ذلك قريبًا حتى لا يثقل كاهله. يمتلك عقلًا ثاقبًا وضبطًا عاليًا للأعصاب".

وعن بدايته في النصر، أثنى مارتينيز على كريستيانو رونالدو: "استقباله فاجأني. المظاهر قد تخدع، لكنه ودود وتنافسي ويعيش كرة القدم بأكملها". وأشاد بانسجام المجموعة التي تدعّمت بقدوم كينغسلي كومان، ما ساعد الفريق على صدارة الدوري بعد أربع جولات.

وردّ مارتينيز على الشائعات المتعلقة بتردده في تمثيل منتخب إسبانيا قائلًا: "لو لم أرغب في الذهاب لكنت أول من يعلن ذلك. كل ما يُتداول مجرد شائعات"، في إشارة إلى تقارير تحدثت عن طلبه من لويس دي لا فوينتي عدم استدعائه. (العين)
