24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مارتينيز: رونالدو فاجأني
Lebanon 24
16-10-2025
|
09:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف إينيغو مارتينيز، ظهير
برشلونة
السابق ولاعب النصر السعودي، أنّ قرار مغادرته كامب نو لم يكن سهلًا، خصوصًا بسبب تقديره الكبير لمدرب البارسا هانز
فليك
. وقال لصحيفة "كوبي"
الإسبانية
إنّه لم يجرؤ على إبلاغ فليك مباشرةً بنيّة الرحيل، قبل أن يصادفه على متن الطائرة، مضيفًا: "بالنسبة له كنت عنصرًا أساسيًا، وما زالت العلاقة بيننا قوية حتى الآن". وكان مارتينيز جزءًا من موسم برشلونة التاريخي 2024–2025 مع فليك حين توّج الفريق بالثلاثية المحلية، قبل الخروج الدرامي أمام إنتر
ميلان
في نصف نهائي
دوري الأبطال
.
Advertisement
توقف الدولي الإسباني السابق عند علاقة خاصة جمعته بلامين يامال داخل غرفة الملابس، موضحًا: "كان يراني قدوةً وأبًا. لامين لا يدرك حجم العبء الذي يحمله، فهو عمليًا ينهض ببرشلونة على كتفيه. آمل ألّا يستوعب ذلك قريبًا حتى لا يثقل كاهله. يمتلك عقلًا ثاقبًا وضبطًا عاليًا للأعصاب".
وعن بدايته في النصر، أثنى مارتينيز على
كريستيانو رونالدو
: "استقباله فاجأني. المظاهر قد تخدع، لكنه ودود وتنافسي ويعيش
كرة القدم
بأكملها". وأشاد بانسجام المجموعة التي تدعّمت بقدوم كينغسلي كومان، ما ساعد الفريق على صدارة الدوري بعد أربع جولات.
وردّ مارتينيز على الشائعات المتعلقة بتردده في تمثيل منتخب إسبانيا قائلًا: "لو لم أرغب في الذهاب لكنت أول من يعلن ذلك. كل ما يُتداول مجرد شائعات"، في إشارة إلى تقارير تحدثت عن طلبه من لويس دي لا فوينتي عدم استدعائه. (العين)
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: رونالدو يُفاجئ صحفيًا: "اذهب وتدرّب"
Lebanon 24
بالفيديو: رونالدو يُفاجئ صحفيًا: "اذهب وتدرّب"
16/10/2025 19:40:58
16/10/2025 19:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: كريستيانو رونالدو يفاجئ زوار متحفه في هونغ كونغ
Lebanon 24
بالفيديو: كريستيانو رونالدو يفاجئ زوار متحفه في هونغ كونغ
16/10/2025 19:40:58
16/10/2025 19:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة رغم الهزيمة.. جماهير الاتحاد تحتفل مع رونالدو! (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة رغم الهزيمة.. جماهير الاتحاد تحتفل مع رونالدو! (فيديو)
16/10/2025 19:40:58
16/10/2025 19:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يحطم رقما تهديفيا قياسيا في تصفيات كأس العالم
Lebanon 24
رونالدو يحطم رقما تهديفيا قياسيا في تصفيات كأس العالم
16/10/2025 19:40:58
16/10/2025 19:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو
دوري الأبطال
الإسبانية
كرة القدم
برشلونة
السعود
ميلان
سعودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميسي على أعتاب تحطيم رقم قياسيّ جديد
Lebanon 24
ميسي على أعتاب تحطيم رقم قياسيّ جديد
11:59 | 2025-10-16
16/10/2025 11:59:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"حيلة الحراس الثلاثة" تقود المغرب إلى نهائي مونديال الشباب
Lebanon 24
"حيلة الحراس الثلاثة" تقود المغرب إلى نهائي مونديال الشباب
10:32 | 2025-10-16
16/10/2025 10:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الرياضة عرضت مع وفد منظمة الصحة سبل التعاون
Lebanon 24
وزيرة الرياضة عرضت مع وفد منظمة الصحة سبل التعاون
10:14 | 2025-10-16
16/10/2025 10:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سالم الدوسري يقترب من لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية
Lebanon 24
سالم الدوسري يقترب من لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية
08:09 | 2025-10-16
16/10/2025 08:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاح يستعيد طفولته الصعبة
Lebanon 24
صلاح يستعيد طفولته الصعبة
06:37 | 2025-10-16
16/10/2025 06:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:59 | 2025-10-16
ميسي على أعتاب تحطيم رقم قياسيّ جديد
10:32 | 2025-10-16
"حيلة الحراس الثلاثة" تقود المغرب إلى نهائي مونديال الشباب
10:14 | 2025-10-16
وزيرة الرياضة عرضت مع وفد منظمة الصحة سبل التعاون
08:09 | 2025-10-16
سالم الدوسري يقترب من لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية
06:37 | 2025-10-16
صلاح يستعيد طفولته الصعبة
02:48 | 2025-10-16
بعد فوزه بالكرة الذهبية.. ديمبيلي في مأزق بسبب "هدية الأم"
فيديو
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 19:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 19:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 19:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24