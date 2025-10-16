مارتينيز: رونالدو فاجأني

Advertisement

كشف إينيغو مارتينيز، ظهير السابق ولاعب النصر السعودي، أنّ قرار مغادرته كامب نو لم يكن سهلًا، خصوصًا بسبب تقديره الكبير لمدرب البارسا هانز . وقال لصحيفة "كوبي" إنّه لم يجرؤ على إبلاغ فليك مباشرةً بنيّة الرحيل، قبل أن يصادفه على متن الطائرة، مضيفًا: "بالنسبة له كنت عنصرًا أساسيًا، وما زالت العلاقة بيننا قوية حتى الآن". وكان مارتينيز جزءًا من موسم برشلونة التاريخي 2024–2025 مع فليك حين توّج الفريق بالثلاثية المحلية، قبل الخروج الدرامي أمام إنتر في نصف نهائي .توقف الدولي الإسباني السابق عند علاقة خاصة جمعته بلامين يامال داخل غرفة الملابس، موضحًا: "كان يراني قدوةً وأبًا. لامين لا يدرك حجم العبء الذي يحمله، فهو عمليًا ينهض ببرشلونة على كتفيه. آمل ألّا يستوعب ذلك قريبًا حتى لا يثقل كاهله. يمتلك عقلًا ثاقبًا وضبطًا عاليًا للأعصاب".وعن بدايته في النصر، أثنى مارتينيز على : "استقباله فاجأني. المظاهر قد تخدع، لكنه ودود وتنافسي ويعيش بأكملها". وأشاد بانسجام المجموعة التي تدعّمت بقدوم كينغسلي كومان، ما ساعد الفريق على صدارة الدوري بعد أربع جولات.وردّ مارتينيز على الشائعات المتعلقة بتردده في تمثيل منتخب إسبانيا قائلًا: "لو لم أرغب في الذهاب لكنت أول من يعلن ذلك. كل ما يُتداول مجرد شائعات"، في إشارة إلى تقارير تحدثت عن طلبه من لويس دي لا فوينتي عدم استدعائه. (العين)