Advertisement

رياضة

"حيلة الحراس الثلاثة" تقود المغرب إلى نهائي مونديال الشباب

Lebanon 24
16-10-2025 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1430248-638962328502665279.png
Doc-P-1430248-638962328502665279.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لجأ منتخب المغرب إلى خطوة وُصفت بـ"التكتيك غير المسبوق"، إذ استخدم الحراس الثلاثة المدرجين في قائمة المباراة ليقصي فرنسا من نصف نهائي كأس العالم للشباب في تشيلي بركلات الترجيح، ويبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
Advertisement
 
وبحسب إذاعة "مونتي كارلو سبورت"، دفع المدرب محمد وهبي بالحارس الأساسي يانيس بنشاوش قبل أن يضطر لاستبداله في الدقيقة 64 إثر إصابة في الساق، ليدخل إبراهيم غوميس الذي حافظ على شباكه حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

مع الوصول إلى ركلات الترجيح، أقدم وهبي على تغيير جديد بإقحام الحارس الثالث عبد الكريم المصباحي خصيصًا لهذه المرحلة. أهدر الفرنسيون ركلتين، الأولى ارتطمت بالقائم، والثانية تصدى لها المصباحي، قبل أن يبعد الركلة الأخيرة التي نفذها جيليان نغيسان، مانحًا "أشبال الأطلس" بطاقة العبور التاريخية.

ويضرب المغرب موعدًا مع الأرجنتين في النهائي يوم الإثنين المقبل، بعدما حسم مواجهة مثيرة جمع فيها بين الصمود الدفاعي ومغامرة مدروسة على مستوى حراسة المرمى. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
المغرب يطيح بفرنسا ويبلغ نهائي مونديال الشباب
lebanon 24
16/10/2025 19:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المغرب يبلغ قبل نهائي كأس العالم للشباب بالفوز 3-1 على أمريكا
lebanon 24
16/10/2025 19:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لتجنب الشجارات بين الأزواج.. إليكم حيلة "طلاق المطار"
lebanon 24
16/10/2025 19:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"حيلة دعائية"... هكذا علّق ممثل اليونيسف على المساعدات التي أُدخلت إلى غزة
lebanon 24
16/10/2025 19:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24

نهاية الوقت

عبد الكريم

كأس العالم

محمد وهبي

نهائي كأس

سكاي نيوز

الأرجنتين

الكريم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:59 | 2025-10-16
10:14 | 2025-10-16
09:22 | 2025-10-16
08:09 | 2025-10-16
06:37 | 2025-10-16
02:48 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24