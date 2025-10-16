"حيلة الحراس الثلاثة" تقود المغرب إلى نهائي مونديال الشباب

لجأ منتخب إلى خطوة وُصفت بـ"التكتيك غير المسبوق"، إذ استخدم الحراس الثلاثة المدرجين في قائمة المباراة ليقصي من نصف نهائي للشباب في تشيلي بركلات الترجيح، ويبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب إذاعة "مونتي كارلو سبورت"، دفع المدرب بالحارس الأساسي يانيس بنشاوش قبل أن يضطر لاستبداله في الدقيقة 64 إثر إصابة في الساق، ليدخل إبراهيم غوميس الذي حافظ على شباكه حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.



مع الوصول إلى ركلات الترجيح، أقدم وهبي على تغيير جديد بإقحام الحارس الثالث المصباحي خصيصًا لهذه المرحلة. أهدر الفرنسيون ركلتين، الأولى ارتطمت بالقائم، والثانية تصدى لها المصباحي، قبل أن يبعد الركلة الأخيرة التي نفذها نغيسان، مانحًا "أشبال الأطلس" بطاقة العبور التاريخية.



ويضرب المغرب موعدًا مع في النهائي يوم الإثنين المقبل، بعدما حسم مواجهة مثيرة جمع فيها بين الصمود الدفاعي ومغامرة مدروسة على مستوى حراسة المرمى. (سكاي نيوز)