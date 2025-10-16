ميسي على أعتاب تحطيم رقم قياسيّ جديد

Advertisement

يقف على أعتاب إنجاز جديد يضاف إلى سجله الذهبي، إذ يتبقى للاعب الأرجنتيني مباراة واحدة فقط مع في الدوري الأميركي هذا الموسم، لتحطيم الرقم القياسي التاريخي الذي يحتفظ به لاعب السابق كارلوس فيلا منذ 2019.ووفقاً لتقرير شبكة "Planet Football"، فسجل حتى الآن 26 هدفاً، وقدم 18 تمريرة حاسمة بقميص ميامي، ليصل إلى 44 مساهمة تهديفية خلال موسم 2025، بفارق 5 مساهمات فقط عن الرقم التاريخي لفيلا البالغ 49 هدفاً، ما يجعل إنجاز ميسي أكثر تميزاً هو أنه حقق تلك الأرقام في 27 مباراة فقط، بينما احتاج فيلا إلى 33 مباراة في موسمه الذهبي، ليؤكد "البرغوث" أنه ما زال يملك البريق عينه حتى بعد رحيله عن ، ويواصل كتابة التاريخ في أميركا. (الامارات 24)