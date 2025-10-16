Advertisement

رياضة

ميسي على أعتاب تحطيم رقم قياسيّ جديد

Lebanon 24
16-10-2025 | 11:59
يقف ليونيل ميسي على أعتاب إنجاز جديد يضاف إلى سجله الذهبي، إذ يتبقى للاعب الأرجنتيني مباراة واحدة فقط مع إنتر ميامي في الدوري الأميركي هذا الموسم، لتحطيم الرقم القياسي التاريخي الذي يحتفظ به لاعب آرسنال السابق كارلوس فيلا منذ 2019.
ووفقاً لتقرير شبكة "Planet Football"، فسجل ليونيل ميسي حتى الآن 26 هدفاً، وقدم 18 تمريرة حاسمة بقميص إنتر ميامي، ليصل إلى 44 مساهمة تهديفية خلال موسم 2025، بفارق 5 مساهمات فقط عن الرقم التاريخي لفيلا البالغ 49 هدفاً، ما يجعل إنجاز ميسي أكثر تميزاً هو أنه حقق تلك الأرقام في 27 مباراة فقط، بينما احتاج فيلا إلى 33 مباراة في موسمه الذهبي، ليؤكد "البرغوث" أنه ما زال يملك البريق عينه حتى بعد رحيله عن أوروبا، ويواصل كتابة التاريخ في أميركا. (الامارات 24)
