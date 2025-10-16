هجوم ألمانيّ على محمد صلاح... ما علاقة فيرتز؟

Advertisement

هاجمت لاعب ، وحمّلته مسؤولية البداية الصعبة لزميله في الفريق الألماني .وألقى الإعلام الألماني باللوم على صلاح وحمّله مسؤولية البداية المخيبة للآمال بالنسبة لفيرتز. (العربية)