24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
رياضة
هجوم ألمانيّ على محمد صلاح... ما علاقة فيرتز؟
Lebanon 24
16-10-2025
|
13:42
A-
A+
هاجمت
وسائل الإعلام
الألمانية
لاعب
ليفربول
المصري محمد صلاح
، وحمّلته مسؤولية البداية الصعبة لزميله في الفريق الألماني
فلوريان فيرتز
.
وألقى الإعلام الألماني باللوم على صلاح وحمّله مسؤولية البداية المخيبة للآمال بالنسبة لفيرتز. (العربية)
