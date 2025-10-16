Advertisement

رياضة

هجوم ألمانيّ على محمد صلاح... ما علاقة فيرتز؟

Lebanon 24
16-10-2025 | 13:42
هاجمت وسائل الإعلام الألمانية لاعب ليفربول المصري محمد صلاح، وحمّلته مسؤولية البداية الصعبة لزميله في الفريق الألماني فلوريان فيرتز.
وألقى الإعلام الألماني باللوم على صلاح وحمّله مسؤولية البداية المخيبة للآمال بالنسبة لفيرتز. (العربية)
