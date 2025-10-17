هاميلتون: ارتباط اسم هورنر بفيراري "أزعج" تركيزنا

Advertisement

أقرّ لويس هاميلتون بأن تداول اسم كريستيان هورنر كخيار محتمل لقيادة فيراري شكّل "إزعاجًا" لتركيز الفريق، مؤكدًا تمسّكه بدعم المدير الحالي فريدريك فاسور والعمل على مشروع الموسم المقبل. وجاءت تصريحات السائق قبل سباق جائزة الكبرى في ، حيث شارك في جلسة تصوير امتطى خلالها حصانًا للمرة الأولى منذ مراهقته.أعاد هاميلتون التأكيد أن فيراري جدّدت ثقتها بفاسور بعد تمديد عقده لثلاث سنوات في ، مشيرًا إلى أنّ التركيز انصبّ على بناء سيارة العام المقبل وتحسين الأداء. واحتفظ فاسور بدعم رئيس فيراري جون إلكان، فيما لم يُتَح لهورنر الانضمام وظيفيًا قبل أبريل المقبل.احتلّ هاميلتون المركز السادس في ترتيب السائقين بفارق 211 نقطة خلف المتصدر بياستري، وتمسّك علنًا بمساندة فاسور رغم تقارير " ميل سبورت" التي كشفت هذا الأسبوع دراسة اسم هورنر كبديل محتمل إذا لم تتحسّن النتائج.استعاد هاميلتون تجربته مع الحساسية من الخيول، موضحًا أنّه خضع سابقًا لبرنامج إزالة التحسّس، وروى أنّه طلب امتطاء الحصان خلال جلسة التصوير، قبل أن يتملّكه بعض الذعر حين بدأ الحصان بالجري، معتبرًا التجربة «رائعة» ومعبّرًا عن رغبته في التعمّق في عالم الخيول.دخل سباق أوستن نطاق "خطر حراري" للسباق الثاني تواليًا وفق القواعد المُعدّلة، مع توقع بلوغ الحرارة 31 درجة مئوية على الأقل في سباق السرعة السبت والجائزة الكبرى الأحد، وهو ما أتاح للسائقين استخدام سترات التبريد داخل السيارات. وسُجّلت الخميس حرارة بلغت 27 درجة مئوية في الحلبة.