رياضة
ما الذي يمنع فيرتز من التألق مع ليفربول؟.. سلوت يجيب
Lebanon 24
18-10-2025
|
07:18
قال الهولندي آرني
سلوت
المدير الفني
لفريق ليفربول إن
فلوريان
فيرتز "غير محظوظ" لعدم تسجيل أي هدف أو تقديم تمريرات حاسمة حتى الآن في
الدوري الإنكليزي
الممتاز
لكرة القدم
، منذ انتقاله مقابل مبلغ ضخم، ودعا إلى التحلى بالصبر حتى يتأقلم لاعب خط الوسط مع محيطه الجديد.
ورغم إظهاره لمحات من موهبته التي جعلته يحرز 57 هدفا ويقدم 65 تمريرة حاسمة في 197 مباراة مع ليفركوزن، فإن فيرتز عانى من أجل وضع بصمة فورية في 7 مباريات خاضها في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال سلوت لشبكة "سكاي سبورتس" قبل استضافة غريمه التقليدي
مانشستر يونايتد
على ملعب أنفيلد غدا الأحد: "إذا تم التعاقد معك مقابل هذا المبلغ الكبير من المال، فإن الناس ينظرون بشكل أساسي إلى الأهداف والتمريرات الحاسمة، ولكن يمكنني إخبارك أنه كان يمكن أن يكون لديه 6 أو 7 تمريرات حاسمة بالفعل".
وأضاف: "لم يكن محظوظا بعض الشيء في إنهاء الهجمات رغم أنه صنع العديد من الفرص لزملائه، ولكن
بشكل عام
بالنسبة للاعب عمره 22 عاما، فمن الطبيعي تماما أن يحتاج إلى التكيف على بلد آخر، ناهيك عن اللعب في الدوري الإنكليزي الممتاز".
كما قارن سلوت بين وضع فيرتز ومعاناة كيفن دي بروين في بداية مسيرته مع تشلسي.
وكانت فترة دي بروين في تشلسي مخيبة للآمال، ولكن بعد انضمامه إلى
مانشستر سيتي
في عام 2015 مقابل 54 مليون جنيه إسترليني، أثبت البلجيكي نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ الدوري الممتاز.
وتابع سلوت: "ربما أقلل الآن من شأن أفضل لاعب خط وسط في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، كيفن دي بروين، كان عمره 21 أو 22 عاما عندما ذهب إلى تشلسي".
وأضاف: "امنحوه (فيرتز) الوقت. سأمنحه بالتأكيد بعض الوقت، ولكن في الوقت نفسه فإنه لم يكن محظوظا". (سكاي نيوز عربية)
