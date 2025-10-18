25
رياضة
بيراميدز يظفر بالسوبر الإفريقي لأول مرة
Lebanon 24
18-10-2025
|
15:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم بيراميدز النهائي أمام نهضة بركان
المغربي
1–0 مساء السبت، بتسديدة أرضية للكونغولي فيستون مايلي عند الدقيقة 75 بعد تمريرة حاسمة من المغربي محمد الشيبي.
بهذا التتويج يصبح بيراميدز ثالث نادٍ
مصري
يفوز بكأس السوبر الإفريقي بعد الأهلي والزمالك.
ورفع بيراميدز عدد ألقابه إلى أربعة: كأس مصر،
دوري
أبطال إفريقيا، كأس بطل
آسيا
وإفريقيا والمحيط الهادي على حساب الأهلي السعودي، وأخيرًا السوبر الإفريقي.
وتتصدّر الأندية
المصرية
سجل أبطال السوبر الإفريقي: الأهلي بـ8 ألقاب، يليه الزمالك بـ5، ثم مازيمبي الكونغولي بـ3، في حين نال كلٌّ من النجم الساحلي
التونسي
وإنييمبا النيجيري والرجاء المغربي اللقب مرتين.
