بيراميدز يظفر بالسوبر الإفريقي لأول مرة

حسم بيراميدز النهائي أمام نهضة بركان 1–0 مساء السبت، بتسديدة أرضية للكونغولي فيستون مايلي عند الدقيقة 75 بعد تمريرة حاسمة من المغربي محمد الشيبي.بهذا التتويج يصبح بيراميدز ثالث نادٍ يفوز بكأس السوبر الإفريقي بعد الأهلي والزمالك.ورفع بيراميدز عدد ألقابه إلى أربعة: كأس مصر، أبطال إفريقيا، كأس بطل وإفريقيا والمحيط الهادي على حساب الأهلي السعودي، وأخيرًا السوبر الإفريقي.وتتصدّر الأندية سجل أبطال السوبر الإفريقي: الأهلي بـ8 ألقاب، يليه الزمالك بـ5، ثم مازيمبي الكونغولي بـ3، في حين نال كلٌّ من النجم الساحلي وإنييمبا النيجيري والرجاء المغربي اللقب مرتين.