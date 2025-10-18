25
الهلال يمطر شباك الاتفاق بخماسية تاريخية
Lebanon 24
18-10-2025
|
16:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل
الهلال
انتصارًا عريضًا على الاتفاق بخماسية نظيفة في ملعب "إيجو" بالدمام، مساء السبت، ضمن الجولة الخامسة من
دوري المحترفين
، ليحوّل الأمسية إلى عرض تهديفي خالص.
هذه النتيجة تمثّل أثقل خسارة يتلقّاها الاتفاق في الدمام منذ انطلاق حقبة
دوري
المحترفين صيف 2008؛ إذ كان سقف الهزائم في الشرقية متوقفًا عند 0–4 أمام الاتحاد في تشرين الثاني الماضي.
وأصبح الهلال ثاني فريق يزور الاتفاق ويضع خمسة أهداف في شباكه ضمن الدوري، بعد الاتحاد الذي فاز 5–2 على الأرض نفسها بتاريخ 7 شباط 2014. كما أنّ الانتصار بفارق خمسة أهداف في الدمام لم يحقّقه حتى الآن سوى الهلال.
وتعادل
الخماسية
أسوأ هزيمة للاتفاق في الدوري إجمالًا، مساويةً خسارته أمام الأهلي في جدة عام 2019.
