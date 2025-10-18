Advertisement

رياضة

فولهام يتعثر للمرة الثالثة تواليًا.. وأرسنال لا يهتز

Lebanon 24
18-10-2025 | 16:09
تمسّك أرسنال بصدارة الدوري الانكليزي الممتاز بعدما تفوّق على مضيفه وجاره فولهام بنتيجة 1–0، السبت، ضمن المرحلة الثامنة من المسابقة.
شهد الشوط الأول أداءً متواضعًا وإلغاء هدف للإيطالي ريكاردو كالافيوري بداعي التسلل عند الدقيقة 15.
 
وبعد الاستراحة، حسم البلجيكي لياندرو تروسار اللقاء بتسجيله الهدف في الدقيقة 58، إذ توغّل داخل منطقة الجزاء ووضع اللمسة الأخيرة على تمريرة جابرييل من ركلة ركنية قبل اكتمال الساعة على ملعب "كرافن كوتيدج".

وألغى الحكم ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو في الشوط الثاني، فيما أجبر فولهام ضيفه على مجهود كبير للحفاظ على شباكه نظيفة للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم.

بهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 19 نقطة منفردًا بالصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي فاز على إيفرتون بثنائية إيرلينغ هالاند. وبقي فولهام في دوامة الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.
