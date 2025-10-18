25
رياضة
تأهل المغرب لنهائي مونديال الشباب يعيد نبوءة أرجينتينية إلى الواجهة
Lebanon 24
18-10-2025
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعاد تأهل منتخب
المغرب
لنهائي
كأس العالم
للشباب، التي تستضيفها تشيلي، إلى الواجهة توقعًا قديمًا للاعب والمدرب الأرجنتيني كارلوس بيلاردو حول ازدهار
كرة القدم
الإفريقية في
المستقبل
. ففي مقابلة تعود إلى عام 1975، عقب قيادته إستوديانتس إلى بطولة في المغرب، قال بيلاردو: "هنا مستقبل كرة القدم، وليس في
أوروبا
أو أميركا الجنوبية أو
آسيا
".
وأضاف بيلاردو آنذاك أنّ الناس في إفريقيا ما زالوا يلعبون كرة القدم في الشوارع، على عكس ما بات عليه الأمر في
إيطاليا
وألمانيا والأرجنتين، لافتًا إلى دولٍ قوية مثل الكاميرون ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتونس والمغرب حيث تُمارَس اللعبة على نطاق واسع، وفق ما نقلته "ماركا".
وقبل مواجهة النهائي بين منتخب المغرب تحت 20 عامًا ونظيره الأرجنتيني، أكّد مدرب "الأشبال" محمد وهبي أنّ الفريق سيلعب بثقة وهدوء مع الالتزام بالخطة المتّبعة منذ بداية البطولة. وشدّد خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة على أنّ الإصابات "لن تؤثر على الروح الجماعية"، مشيرًا إلى أنّ ياسين جسيم "يتعافى بشكل جيد وسيبذل كل ما لديه من أجل الفريق".
كأس العالم
نهائي كأس
كرة القدم
المستقبل
أرجنتيني
ألمانيا
إيطاليا
أوروبا
تابع
