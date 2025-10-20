ديابي يدوّن أول أهدافه الرأسية

Advertisement

هزّ الفرنسي " " جناح الاتحاد الشباك برأسه للمرة الأولى في مسيرته، مسجّلًا هدف التقدّم في مرمى الشرطة ، الإثنين، ضمن الجولة الثالثة لمجموعة غرب للنخبة.وجاء الهدف عند الدقيقة 17 عندما ارتقى "ديابي" لعرضية متقنة من زميله المالي "موسى دومبيا" وحوّلها بضربة رأس داخل مرمى الحارس "أحمد باسل".وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، لم يسبق للاعب الفرنسي التسجيل بضربة رأس سواء على صعيد الأندية أو مع منتخب بلاده، إذ يقتصر سجله التهديفي الموثّق على أهداف بقدمه اليمنى أو اليسرى.ورفع الجناح رصيده مع الاتحاد منذ انضمامه قبل بداية الموسم الماضي إلى "24" مساهمة تهديفية، بينها "18" تمريرة حاسمة. (الرياضية)