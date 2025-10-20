Advertisement

رياضة

ديابي يدوّن أول أهدافه الرأسية

Lebanon 24
20-10-2025 | 13:05
هزّ الفرنسي "موسى ديابي" جناح الاتحاد الشباك برأسه للمرة الأولى في مسيرته، مسجّلًا هدف التقدّم في مرمى الشرطة العراقي، الإثنين، ضمن الجولة الثالثة لمجموعة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة.
وجاء الهدف عند الدقيقة 17 عندما ارتقى "ديابي" لعرضية متقنة من زميله المالي "موسى دومبيا" وحوّلها بضربة رأس داخل مرمى الحارس "أحمد باسل".

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، لم يسبق للاعب الفرنسي التسجيل بضربة رأس سواء على صعيد الأندية أو مع منتخب بلاده، إذ يقتصر سجله التهديفي الموثّق على أهداف بقدمه اليمنى أو اليسرى.

ورفع الجناح رصيده مع الاتحاد منذ انضمامه قبل بداية الموسم الماضي إلى "24" مساهمة تهديفية، بينها "18" تمريرة حاسمة. (الرياضية)
