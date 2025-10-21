بعد النجاحات الأخيرة.. بايرن ميونخ يجدد الثقة في كومباني

الألماني عن تجديد عقد مدربه البلجيكي حتى 30 حزيران 2029، بعدما كان عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027.

وقال كومباني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا فخور وممتن لهذه الثقة الكبيرة من إدارة ميونخ. منذ اليوم الأول شعرت بأنني جزء من هذا النادي العظيم. عشنا رحلة رائعة حتى الآن، وسنواصل العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاحات." (روسيا اليوم)