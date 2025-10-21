Advertisement

بعد النجاحات الأخيرة.. بايرن ميونخ يجدد الثقة في كومباني

Lebanon 24
21-10-2025 | 07:12
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن تجديد عقد مدربه البلجيكي فينسنت كومباني حتى 30 حزيران 2029، بعدما كان عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027.
وقال كومباني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا فخور وممتن لهذه الثقة الكبيرة من إدارة بايرن ميونخ. منذ اليوم الأول شعرت بأنني جزء من هذا النادي العظيم. عشنا رحلة رائعة حتى الآن، وسنواصل العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاحات." (روسيا اليوم) 
 
 

فينسنت كومباني

روسيا اليوم

أعلن نادي

نادي باير

فينسنت

روسيا

بايرن

