ما هي أول بطولة أوروبية ستعود إلى إسرائيل؟

ستصبح بطولات كرة السلة الأوروبية الكبرى، الأولى التي تعود لإقامة مبارياتها ، منذ بدء حرب غزة في تشرين الأول 2023.

والثلاثاء وافقت الأندية على استئناف مباريات وكأس لكرة السلة في ، بداية من مطلع كانون الأول المقبل، في أعقاب وقف إطلاق النار ومبادرات السلام في المنطقة.وتقام المباريات التي تشارك فيها أندية إسرائيلية على ملاعب محايدة منذ تشرين الأول 2023 بسبب حرب غزة.ويمثل مكابي ، حامل اللقب 6 مرات، وهابوعيل تل أبيب، إسرائيل في بطولة للسلة هذا الموسم، بينما يشارك هابوعيل في كأس أوروبا. (سكاي نيوز عربية)