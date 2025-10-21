Advertisement

رياضة

ما هي أول بطولة أوروبية ستعود إلى إسرائيل؟

Lebanon 24
21-10-2025 | 09:23
ستصبح بطولات كرة السلة الأوروبية الكبرى، الأولى التي تعود لإقامة مبارياتها في إسرائيل، منذ بدء حرب غزة في تشرين الأول 2023.
والثلاثاء وافقت الأندية على استئناف مباريات دوري وكأس أوروبا لكرة السلة في إسرائيل، بداية من مطلع كانون الأول المقبل، في أعقاب وقف إطلاق النار ومبادرات السلام في المنطقة.

وتقام المباريات التي تشارك فيها أندية إسرائيلية على ملاعب محايدة منذ تشرين الأول 2023 بسبب حرب غزة.

ويمثل مكابي تل أبيب، حامل اللقب 6 مرات، وهابوعيل تل أبيب، إسرائيل في بطولة الدوري الأوروبي للسلة هذا الموسم، بينما يشارك هابوعيل القدس في كأس أوروبا. (سكاي نيوز عربية) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24