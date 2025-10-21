25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ما هي أول بطولة أوروبية ستعود إلى إسرائيل؟
Lebanon 24
21-10-2025
|
09:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ستصبح بطولات كرة السلة الأوروبية الكبرى، الأولى التي تعود لإقامة مبارياتها
في إسرائيل
، منذ بدء حرب غزة في تشرين الأول 2023.
Advertisement
والثلاثاء وافقت الأندية على استئناف مباريات
دوري
وكأس
أوروبا
لكرة السلة في
إسرائيل
، بداية من مطلع كانون الأول المقبل، في أعقاب وقف إطلاق النار ومبادرات السلام في المنطقة.
وتقام المباريات التي تشارك فيها أندية إسرائيلية على ملاعب محايدة منذ تشرين الأول 2023 بسبب حرب غزة.
ويمثل مكابي
تل أبيب
، حامل اللقب 6 مرات، وهابوعيل تل أبيب، إسرائيل في بطولة
الدوري الأوروبي
للسلة هذا الموسم، بينما يشارك هابوعيل
القدس
في كأس أوروبا. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
بطولة بيروت الدولية للشطرنج تعود في نسختها الـ12
Lebanon 24
بطولة بيروت الدولية للشطرنج تعود في نسختها الـ12
21/10/2025 18:59:37
21/10/2025 18:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لوزير العمل بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء: لن نعود اليوم
Lebanon 24
أوّل تعليق لوزير العمل بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء: لن نعود اليوم
21/10/2025 18:59:37
21/10/2025 18:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يوفيتش تحصد أول ألقابها في بطولات اتحاد لاعبات التنس
Lebanon 24
يوفيتش تحصد أول ألقابها في بطولات اتحاد لاعبات التنس
21/10/2025 18:59:37
21/10/2025 18:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
العهد يفوز على المبرة 2-0 ويحافظ على صدارة بطولة لبنان لكرة القدم
Lebanon 24
العهد يفوز على المبرة 2-0 ويحافظ على صدارة بطولة لبنان لكرة القدم
21/10/2025 18:59:37
21/10/2025 18:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الأوروبي
في إسرائيل
سكاي نيوز
الأوروبي
تل أبيب
أوروبا
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تغيير جذري في قانون التسلل… كرة القدم على أعتاب عصر جديد
Lebanon 24
تغيير جذري في قانون التسلل… كرة القدم على أعتاب عصر جديد
11:00 | 2025-10-21
21/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد أرسنال
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد أرسنال
10:57 | 2025-10-21
21/10/2025 10:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاحات الأخيرة.. بايرن ميونخ يجدد الثقة في كومباني
Lebanon 24
بعد النجاحات الأخيرة.. بايرن ميونخ يجدد الثقة في كومباني
07:12 | 2025-10-21
21/10/2025 07:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بايراقداريان من ضبية: سنعيد الحياة إلى المسبح الأولمبي
Lebanon 24
بايراقداريان من ضبية: سنعيد الحياة إلى المسبح الأولمبي
06:29 | 2025-10-21
21/10/2025 06:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كلوب: عودتي إلى ليفربول "ممكنة نظريا"
Lebanon 24
كلوب: عودتي إلى ليفربول "ممكنة نظريا"
03:15 | 2025-10-21
21/10/2025 03:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
01:23 | 2025-10-21
21/10/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن عملية طالت "حزب الله".. تمّت بـ2000 قنبلة!
Lebanon 24
الكشف عن عملية طالت "حزب الله".. تمّت بـ2000 قنبلة!
15:15 | 2025-10-20
20/10/2025 03:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2025-10-21
تغيير جذري في قانون التسلل… كرة القدم على أعتاب عصر جديد
10:57 | 2025-10-21
أتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد أرسنال
07:12 | 2025-10-21
بعد النجاحات الأخيرة.. بايرن ميونخ يجدد الثقة في كومباني
06:29 | 2025-10-21
بايراقداريان من ضبية: سنعيد الحياة إلى المسبح الأولمبي
03:15 | 2025-10-21
كلوب: عودتي إلى ليفربول "ممكنة نظريا"
00:01 | 2025-10-21
أسطورة يونايتد يكشف مفاجأة عن محمد صلاح.. اليكم ما قاله
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
21/10/2025 18:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
21/10/2025 18:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
21/10/2025 18:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24