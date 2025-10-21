Advertisement

6 تغييرات في تشكيلة الشباب قبل مواجهة تضامن حضرموت

Lebanon 24
21-10-2025 | 12:41
أجرى الإسباني إيمانول ألجواسيل ستة تغييرات على القائمة الأساسية لفريق الشباب لمواجهة تضامن حضرموت اليمني، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية.
استبعد ألجواسيل، مقارنة بتشكيلة مواجهة النهضة العُماني الأربعاء 1 تشرين الأول، كلًا من: "مارسيلو جروهي"، "سعد بالعبيد"، "محمد حربوش"، "أوناي هيرنانديز"، "نواف الصعدي"، و"كارلوس جونيور".

دخل الشباب بالتشكيلة التالية: عبد العزيز العويرضي، نواف الغليميش، محمد الشويرخ، ويسلي هويدت، أمجد علي، سلطان العنزي، فيصل صبياني، فنسنت سيرو، همام الهمامي، جوش بروانهيل، ويانيك كاراسكو.

يأتي الشباب ثانيًا بالتساوي بالنقاط مع النهضة بعد تعادلهما "1-1" في الجولة الأولى، فيما يتصدر الريان القطري المجموعة بفوزه على تضامن حضرموت "5-0".
