6 تغييرات في تشكيلة الشباب قبل مواجهة تضامن حضرموت

استبعد ألجواسيل، مقارنة بتشكيلة مواجهة النهضة العُماني الأربعاء 1 تشرين الأول، كلًا من: "مارسيلو جروهي"، "سعد بالعبيد"، "محمد حربوش"، "أوناي هيرنانديز"، " الصعدي"، و"كارلوس ".دخل الشباب بالتشكيلة التالية: العويرضي، نواف الغليميش، محمد الشويرخ، ويسلي هويدت، أمجد علي، سلطان العنزي، فيصل صبياني، فنسنت سيرو، همام الهمامي، جوش بروانهيل، ويانيك كاراسكو.يأتي الشباب ثانيًا بالتساوي بالنقاط مع النهضة بعد تعادلهما "1-1" في الجولة الأولى، فيما يتصدر المجموعة بفوزه على تضامن حضرموت "5-0".