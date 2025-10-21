Advertisement

رياضة

جيسوس يستبعد رونالدو من رحلة الهند

Lebanon 24
21-10-2025 | 13:50
قرر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر السعودي، استبعاد مواطنه كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق المتجهة إلى الهند لمواجهة غوا ضمن دوري أبطال آسيا 2، موضحًا أنه قرار يهدف إلى إراحته.
قال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "رونالدو الكل مغرم به، ولديه جماهير كبيرة… قررنا إراحته، نحتاج أن نحافظ على لياقته".
 
وأضاف: "نعرف في العراق والهند وهونغ كونغ الكثير يريدون التصوير معه، اخترنا إبقاءه في الرياض ليكون جاهزًا للمباريات المقبلة".

وأكد المدرب أن الفريق يتعامل جيدًا مع ضغط الجدول: "لدينا خبرة كبيرة في إدارة المباريات كل يومين أو ثلاثة… نعرف كيف ندير الفريق وكيف نلعب، وهذا ما سنفعله غدًا". (روسيا اليوم)
كريستيانو رونالدو

روسيا اليوم

العراق

السعود

الرياض

روسيا

سعودي

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24