جيسوس يستبعد رونالدو من رحلة الهند

قال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "رونالدو الكل مغرم به، ولديه جماهير كبيرة… قررنا إراحته، نحتاج أن نحافظ على لياقته". قرر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر السعودي، استبعاد مواطنه من قائمة الفريق المتجهة إلى لمواجهة غوا ضمن أبطال 2، موضحًا أنه قرار يهدف إلى إراحته.قال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "رونالدو الكل مغرم به، ولديه جماهير كبيرة… قررنا إراحته، نحتاج أن نحافظ على لياقته".

وأضاف: "نعرف في والهند وهونغ كونغ الكثير يريدون التصوير معه، اخترنا إبقاءه في ليكون جاهزًا للمباريات المقبلة".



وأكد المدرب أن الفريق يتعامل جيدًا مع ضغط الجدول: "لدينا خبرة كبيرة في إدارة المباريات كل يومين أو ثلاثة… نعرف كيف ندير الفريق وكيف نلعب، وهذا ما سنفعله غدًا". (روسيا اليوم)