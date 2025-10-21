أرسنال يعتذر لأتلتيكو

Advertisement

اعتذر نادي أرسنال، يوم الثلاثاء، لأتلتيكو عقب انقطاع المياه الساخنة في غرفة تبديل ملابس الفريق الضيف خلال حصة تدريبية أقيمت مساء الإثنين على ملعب " " استعدادًا لمواجهة . وبحسب " "، اضطر لاعبو أتلتيكو إلى إنهاء التدريب مبكرًا والعودة إلى الفندق للاستحمام، فيما أفادت تقارير إسبانية بأن النادي قدّم شكوى إلى .وأوضح أرسنال أنه قدّم اعتذارًا رسميًا لطاقم أتلتيكو بعد حل المشكلة. ويخوض أرسنال اللقاء بعد فوزين وشباك نظيفة، بينما يدخل أتلتيكو المباراة بوضعية فنية تتضمن خسارة أمام وفوزًا على آينتراخت فرانكفورت. (سكاي نيوز)