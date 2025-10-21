Advertisement

رياضة

أرسنال يعتذر لأتلتيكو

Lebanon 24
21-10-2025 | 15:50
A-
A+
Doc-P-1432352-638966839175007629.png
Doc-P-1432352-638966839175007629.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتذر نادي أرسنال، يوم الثلاثاء، لأتلتيكو مدريد عقب انقطاع المياه الساخنة في غرفة تبديل ملابس الفريق الضيف خلال حصة تدريبية أقيمت مساء الإثنين على ملعب "الإمارات" استعدادًا لمواجهة دوري أبطال أوروبا. وبحسب "بي بي سي"، اضطر لاعبو أتلتيكو إلى إنهاء التدريب مبكرًا والعودة إلى الفندق للاستحمام، فيما أفادت تقارير إسبانية بأن النادي قدّم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
Advertisement

وأوضح أرسنال أنه قدّم اعتذارًا رسميًا لطاقم أتلتيكو بعد حل المشكلة. ويخوض أرسنال اللقاء بعد فوزين وشباك نظيفة، بينما يدخل أتلتيكو المباراة بوضعية فنية تتضمن خسارة أمام ليفربول وفوزًا على آينتراخت فرانكفورت. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
أتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد أرسنال
lebanon 24
22/10/2025 03:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة لاعب أرسنال... واستبعاده من تشكيلة منتخب بلاده
lebanon 24
22/10/2025 03:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قلق في أرسنال بعد إصابة أوديغارد ورايس
lebanon 24
22/10/2025 03:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
آرسنال يحسم ديربي لندن
lebanon 24
22/10/2025 03:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي

لكرة القدم

سكاي نيوز

كرة القدم

بي بي سي

الإمارات

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:49 | 2025-10-21
16:38 | 2025-10-21
16:27 | 2025-10-21
16:13 | 2025-10-21
15:47 | 2025-10-21
14:58 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24