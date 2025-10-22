28
رياضة
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة باريس للأساتذة
Lebanon 24
22-10-2025
|
01:37
أعلن الصربي
نوفاك
ديوكوفيتش الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، اليوم الثلاثاء انحسابه من بطولة
باريس
لأساتذة التنس الأسبوع المقبل دون إبداء أسباب.
وكتب ديوكوفيتش عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “عزيزتي باريس، لسوء الحظ لن أشارك في بطولة باريس للأساتذة هذا العام.
“لدي ذكريات رائعة ونجاحات باهرة على مر السنين، خاصة فوزي باللقب سبع مرات. أتمنى رؤيتكم العام المقبل. شكرا لكم”.
وخسر الصربي في قبل نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة أمام فالنتين فاشيرو القادم من
موناكو
، والذي مضى في طريقه للفوز باللقب، في وقت سابق من هذا الشهر. وتغلب على إصابة في الساق وارتفاع درجات الحرارة خلال فوزه الصعب في دور الستة عشر على خاومي مونار.
وقال ديوكوفيتش (38 عاما) مؤخرا إنه لا يخطط لاعتزال التنس وقال إنه يستمد الالهام من نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون
جيمس
ولاعب
كرة القدم
الأمريكية
السابق توم برادي ولاعب كرة القدم المخضرم
كريستيانو رونالدو
.
ولم يتوج بلقب كبير منذ أن حصد لقبه رقم 24 في عام 2023 لكنه وصل إلى الدور قبل النهائي في جميع البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم ويحتل حاليا
المركز الخامس
في التصنيف.
