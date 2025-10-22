ديوكوفيتش ينسحب من بطولة باريس للأساتذة

Advertisement

أعلن الصربي ديوكوفيتش الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، اليوم الثلاثاء انحسابه من بطولة لأساتذة التنس الأسبوع المقبل دون إبداء أسباب.وكتب ديوكوفيتش عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “عزيزتي باريس، لسوء الحظ لن أشارك في بطولة باريس للأساتذة هذا العام.“لدي ذكريات رائعة ونجاحات باهرة على مر السنين، خاصة فوزي باللقب سبع مرات. أتمنى رؤيتكم العام المقبل. شكرا لكم”.وخسر الصربي في قبل نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة أمام فالنتين فاشيرو القادم من ، والذي مضى في طريقه للفوز باللقب، في وقت سابق من هذا الشهر. وتغلب على إصابة في الساق وارتفاع درجات الحرارة خلال فوزه الصعب في دور الستة عشر على خاومي مونار.وقال ديوكوفيتش (38 عاما) مؤخرا إنه لا يخطط لاعتزال التنس وقال إنه يستمد الالهام من نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون ولاعب السابق توم برادي ولاعب كرة القدم المخضرم .ولم يتوج بلقب كبير منذ أن حصد لقبه رقم 24 في عام 2023 لكنه وصل إلى الدور قبل النهائي في جميع البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم ويحتل حاليا في التصنيف.