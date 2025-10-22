Advertisement

رياضة

ديوكوفيتش ينسحب من بطولة باريس للأساتذة

Lebanon 24
22-10-2025 | 01:37
A-
A+
Doc-P-1432461-638967194023004743.jpg
Doc-P-1432461-638967194023004743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، اليوم الثلاثاء انحسابه من بطولة باريس لأساتذة التنس الأسبوع المقبل دون إبداء أسباب.
Advertisement

وكتب ديوكوفيتش عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “عزيزتي باريس، لسوء الحظ لن أشارك في بطولة باريس للأساتذة هذا العام.

“لدي ذكريات رائعة ونجاحات باهرة على مر السنين، خاصة فوزي باللقب سبع مرات. أتمنى رؤيتكم العام المقبل. شكرا لكم”.

وخسر الصربي في قبل نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة أمام فالنتين فاشيرو القادم من موناكو، والذي مضى في طريقه للفوز باللقب، في وقت سابق من هذا الشهر. وتغلب على إصابة في الساق وارتفاع درجات الحرارة خلال فوزه الصعب في دور الستة عشر على خاومي مونار.

وقال ديوكوفيتش (38 عاما) مؤخرا إنه لا يخطط لاعتزال التنس وقال إنه يستمد الالهام من نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس ولاعب كرة القدم الأمريكية السابق توم برادي ولاعب كرة القدم المخضرم كريستيانو رونالدو.

ولم يتوج بلقب كبير منذ أن حصد لقبه رقم 24 في عام 2023 لكنه وصل إلى الدور قبل النهائي في جميع البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم ويحتل حاليا المركز الخامس في التصنيف.
مواضيع ذات صلة
بعد منع العلم الإسرائيلي... انسحاب 7 لاعبين من بطولة الشطرنج في إسبانيا
lebanon 24
22/10/2025 11:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين: تثبيت المتعاقدين أولوية وطنية
lebanon 24
22/10/2025 11:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
استبعاد هوكر البطل الأولمبي الأميركي في سباق 1500 متر من بطولة العالم
lebanon 24
22/10/2025 11:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر: انسحبنا من الجلسة ولم ننسحب من الحكومة
lebanon 24
22/10/2025 11:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

المركز الخامس

الأمريكية

كرة القدم

رونالدو

موناكو

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:43 | 2025-10-22
23:00 | 2025-10-21
16:49 | 2025-10-21
16:38 | 2025-10-21
16:27 | 2025-10-21
16:13 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24