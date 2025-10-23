Advertisement

رياضة

بلينغهام يقود ريال مدريد لفوز صعب على يوفنتوس

Lebanon 24
23-10-2025 | 02:06
سجل جود بلينغهام هدفه الأول منذ حزيران ليقود ريال مدريد إلى فوز صعب 1- صفر على يوفنتوس، الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، إذ تغلب ريال على أداء قوي من منافسه الإيطالي ليواصل سلسلة انتصاراته في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وصنع فينيسيوس جونيور الهدف، إذ راوغ ثلاثة لاعبين من يوفنتوس في الدقيقة 58، وسدد كرة اصطدمت بالقائم وارتدت إلى بلينغهام الذي أسكنها الشباك مسجلا هدفه الأول هذا الموسم بعد عودته من جراحة في الكتف.

ولم يحقق يوفنتوس، الذي يشارك أياكس الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في مباريات الكأس الأوروبية، أي فوز منذ 13 سبتمبر، وذلك في سبع مباريات متتالية في كل المسابقات.

وبعد شوط أول متواضع، تزايدت وتيرة اللعب في المباراة خلال الشوط الثاني مع تأرجح السيطرة بين الطرفين.

وكان يوفنتوس حذرا، إذ دافع بخمسة لاعبين، وبحث عن الفرص عبر الهجمات المرتدة.

وتصدى تيبو كورتوا لعدة فرص، لكن مع مرور الوقت في المباراة، فرض ريال سيطرته على مجريات اللعب وسجل إجمالي 28 تسديدة.

وقال كورتوا لقناة موفيستار بلس: "مباراة صعبة للغاية، وتنافسية للغاية. فرص سانحة لكلا الفريقين. إنه فوز مهم ضد فريق قوي آخر... الآن، نتجه إلى أنفيلد"، إذ يحل الريال ضيفا على ليفربول في مباراته المقبلة بدوري الأبطال في الرابع من نوفمبر.

وأهدر دوسان فلاهوفيتش فرصة ذهبية ليوفنتوس عندما ركض لمسافة نصف الملعب ليتلقى تمريرة بينية ويتجاوز المدافع إيدر ميليتاو، لكنه سدد كرة تصدى لها حارس المرمى كورتوا بصعوبة.
