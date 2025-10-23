Advertisement

رياضة

حذف صورته بقميص ليفربول.. هل انكسرت الجرة بين صلاح والريدز؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 06:39
وجّه الهولندي آرنه سلوت، مدرب ليفربول، رسالة دعم للنجم المصري محمد صلاح عقب إزالة الأخير صوره بقميص النادي من حسابه على منصة "إكس".
وجاءت تصريحات سلوت بعد فوز ليفربول على آينتراخت فرانكفورت 5-1 في دوري أبطال أوروبا، إذ قال لموقع Anfield Index: "محمد صلاح يستحق عن جدارة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام. ما يقدمه من التزام فني واحترافية داخل وخارج الملعب يجعله مثالًا يحتذى به في كرة القدم الحديثة"، مضيفًا أن صلاح يتفوّق بوضوح على منافسه المغربي أشرف حكيمي بفضل أرقامه ومساهماته مع الفريق على مدار الموسم.

وتزامنت خطوة صلاح على منصّته مع بقائه على مقاعد البدلاء طوال معظم زمن المباراة قبل إشراكه في الدقائق الأخيرة، ما أثار استغراب الجماهير وفتح باب التكهنات حول وجود استياء داخل المعسكر، من دون تأكيد رسمي من أي طرف. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها رسالة رمزية قد تعكس إحباط اللاعب من قلة مشاركته أو من قرارات فنية لا يراها منصفة، فيما يسعى إلى تعزيز حظوظه في سباق جائزة أفضل لاعب أفريقي. (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24