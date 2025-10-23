حذف صورته بقميص ليفربول.. هل انكسرت الجرة بين صلاح والريدز؟

وجّه الهولندي آرنه ، مدرب ليفربول، رسالة دعم للنجم المصري محمد صلاح عقب إزالة الأخير صوره بقميص النادي من حسابه على منصة "إكس".

وجاءت تصريحات سلوت بعد فوز ليفربول على آينتراخت فرانكفورت 5-1 في ، إذ قال لموقع Anfield Index: "محمد صلاح يستحق عن جدارة جائزة أفضل لاعب في هذا العام. ما يقدمه من فني واحترافية داخل وخارج الملعب يجعله مثالًا يحتذى به في الحديثة"، مضيفًا أن صلاح يتفوّق بوضوح على منافسه المغربي أشرف حكيمي بفضل أرقامه ومساهماته مع الفريق على مدار الموسم.وتزامنت خطوة منصّته مع بقائه على مقاعد البدلاء طوال معظم زمن المباراة قبل إشراكه في الدقائق الأخيرة، ما أثار استغراب الجماهير وفتح باب التكهنات حول وجود استياء داخل المعسكر، من دون تأكيد رسمي من أي طرف. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها رسالة رمزية قد تعكس إحباط اللاعب من قلة مشاركته أو من قرارات فنية لا يراها منصفة، فيما يسعى إلى تعزيز حظوظه في سباق جائزة أفضل لاعب أفريقي. (روسيا اليوم)