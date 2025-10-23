26
ليفربول ينهض بخماسية بعد 4 هزائم… وكلمة القائد تحسم
Lebanon 24
23-10-2025
|
09:56
A-
A+
أكد فيرجيل فان دايك، قائد
ليفربول
، أن الاجتماع الذي عُقد بين اللاعبين يوم الإثنين لم يكن "اجتماع أزمة"، لكنه شعر بضرورة "توجيه رسالة إلى العملاق الأحمر".
وذكرت
وكالة الأنباء
البريطانية
"بي إيه ميديا"، الخميس، أن سلسلة من أربع هزائم متتالية دفعت إلى عقد اجتماع غير مُقرر مسبقًا، وقد حقق أثره المطلوب بفوز كبير 5-1 على آينتراخت فرانكفورت في
دوري أبطال أوروبا
، ما جنّب الفريق معادلة رقم سلبي عمره 72 عامًا.
وقال فان دايك: "يوم الإثنين، كان الجميع يشعر بالحزن، لأننا خسرنا أمام
مانشستر يونايتد
على أرضنا. كانت الأوضاع صعبة، لذلك اجتمعنا يوم الإثنين، لكن لم يكن اجتماع أزمة. لا أحد يريد أن يخسر أربع مباريات متتالية، ولكن كان هذا هو الوضع الذي واجهناه".
وأضاف: "بالطبع أجرينا أيضًا مراجعة دقيقة مع المدرب، ولكن كان لدينا اجتماع منفصل كلاعبين. كنت أريد أن أقول بعض الأمور… بعد اجتماعي كان الكل يشعر بالسعادة".
