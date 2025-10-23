ليفربول ينهض بخماسية بعد 4 هزائم… وكلمة القائد تحسم

أكد فيرجيل فان دايك، قائد ، أن الاجتماع الذي عُقد بين اللاعبين يوم الإثنين لم يكن "اجتماع أزمة"، لكنه شعر بضرورة "توجيه رسالة إلى العملاق الأحمر".

وذكرت "بي إيه ميديا"، الخميس، أن سلسلة من أربع هزائم متتالية دفعت إلى عقد اجتماع غير مُقرر مسبقًا، وقد حقق أثره المطلوب بفوز كبير 5-1 على آينتراخت فرانكفورت في ، ما جنّب الفريق معادلة رقم سلبي عمره 72 عامًا.



وقال فان دايك: "يوم الإثنين، كان الجميع يشعر بالحزن، لأننا خسرنا أمام على أرضنا. كانت الأوضاع صعبة، لذلك اجتمعنا يوم الإثنين، لكن لم يكن اجتماع أزمة. لا أحد يريد أن يخسر أربع مباريات متتالية، ولكن كان هذا هو الوضع الذي واجهناه".

وأضاف: "بالطبع أجرينا أيضًا مراجعة دقيقة مع المدرب، ولكن كان لدينا اجتماع منفصل كلاعبين. كنت أريد أن أقول بعض الأمور… بعد اجتماعي كان الكل يشعر بالسعادة".