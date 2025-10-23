Advertisement

رياضة

جدل حول جدول دوري روشن

Lebanon 24
23-10-2025 | 10:43
تصاعد الجدل في الأيام الماضية حول جدول مباريات دوري روشن السعودي، إذ يرى نقاد أن الترتيب "يخدم النصر" ويقلّل التنافسية.
الإعلامي عبد العزيز شرقي تساءل عبر "إكس": "طالما الاتحاد والهلال سيلعبان هذا الأسبوع، لماذا لا يلعب النصر أمام الأهلي أو القادسية؟ ولماذا هو الاستثناء منذ بداية الموسم بعيدًا عن المباريات التنافسية؟".
وقال عبد العزيز الغيامة: "جدول الدوري يساعد النصر على جمع النقاط حتى الجولة 12، فهو لن يواجه فرقًا كبيرة في تلك الفترة".
وعلّق عادل عصام الدين: "من وضع هذا الجدول أضعف الدوري من بدايته وقتل الإثارة"، متسائلًا عن "الآلية" المعتمدة لاختيار المواعيد والملاعب.

من جانبه، جمع محمد الأحمري تلك الآراء وعلّق: "لا يُلام النصر… من يُلام هم مندوبي الأندية ومسؤولوها الذين حضروا ورش العمل ولم يعترضوا على الجدولة"، مطالبًا الرابطة بتوضيح "الآلية" التي اتُّبعت.

وتتجه الأنظار إلى ملعب الإنماء بجدة مساء الجمعة، حيث يحل الهلال ضيفًا على الاتحاد في قمة الجولة السادسة.
يدخل الهلال اللقاء رابعًا بـ11 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن المتصدر النصر، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس بـ10 نقاط، ما يمنح الكلاسيكو أهمية مضاعفة في سباق الصدارة.

الهلال استعاد توازنه مؤخرًا بتحقيق خمسة انتصارات متتالية في مختلف البطولات، بينها فوز 5-0 على الاتفاق في الدوري و3-1 على السد في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويتصدر مجموعته آسيويًا بـ9 نقاط من 3 مباريات. (goal)
المركز الخامس

عبد العزيز

الكلاسيكو

الهلال

السعود

العزيز

الملا

سعودي

