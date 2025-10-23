جدل حول جدول دوري روشن

Advertisement

الإعلامي شرقي تساءل عبر "إكس": "طالما الاتحاد والهلال سيلعبان هذا الأسبوع، لماذا لا يلعب النصر أمام الأهلي أو القادسية؟ ولماذا هو الاستثناء منذ بداية الموسم بعيدًا عن المباريات التنافسية؟".وقال عبد الغيامة: "جدول الدوري يساعد النصر على جمع النقاط حتى الجولة 12، فهو لن يواجه فرقًا كبيرة في تلك الفترة".وعلّق عادل عصام الدين: "من وضع هذا الجدول أضعف الدوري من بدايته وقتل الإثارة"، متسائلًا عن "الآلية" المعتمدة لاختيار المواعيد والملاعب.من جانبه، جمع محمد الأحمري تلك الآراء وعلّق: "لا يُلام النصر… من يُلام هم مندوبي الأندية ومسؤولوها الذين حضروا ورش العمل ولم يعترضوا على الجدولة"، مطالبًا الرابطة بتوضيح "الآلية" التي اتُّبعت.وتتجه الأنظار إلى ملعب الإنماء بجدة مساء الجمعة، حيث يحل ضيفًا على الاتحاد في قمة الجولة السادسة.يدخل الهلال اللقاء رابعًا بـ11 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن المتصدر النصر، فيما يحتل الاتحاد بـ10 نقاط، ما يمنح أهمية مضاعفة في سباق الصدارة.الهلال استعاد توازنه مؤخرًا بتحقيق خمسة انتصارات متتالية في مختلف البطولات، بينها فوز 5-0 على الاتفاق في الدوري و3-1 على السد في دوري أبطال للنخبة، ويتصدر مجموعته آسيويًا بـ9 نقاط من 3 مباريات. (goal)