رياضة

عن 86 عامًا.. وفاة اللاعب السابق فيكتور شوستيكوف

Lebanon 24
23-10-2025 | 10:49
أعلن نادي توربيدو موسكو وفاة لاعبه السابق فيكتور شوستيكوف، وصيف بطل أوروبا 1964 مع منتخب الاتحاد السوفيتي، عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض. وقال النادي في بيان: "يتقدم توربيدو بخالص تعازيه لعائلة الفقيد وأصدقائه".
دافع شوستيكوف عن ألوان توربيدو بين 1958 و1972، ثم عمل مدربًا للفريق. توّج بلقب الدوري السوفيتي مرتين، وبكأس الاتحاد السوفيتي ثلاث مرات، ويحمل الرقم القياسي لعدد المباريات مع توربيدو (427). كما اختير مرتين أفضل لاعب كرة قدم في الاتحاد السوفيتي، ونال وسام "الاستحقاق الوطني" من الدرجة الثانية.
