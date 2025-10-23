Advertisement

رياضة

قبل المباراة ضدّ ريال مدريد... لاعب برشلونة: لسنا في أفضل حالاتنا

Lebanon 24
23-10-2025 | 14:20
أقرّ مهاجم برشلونة ماركوس راشفورد بأن مواجهة "الكلاسيكو" المقبلة أمام ريال مدريد، الأحد المقبل، لا تأتي في أفضل لحظة لفريقه، إلا أنه شدد على أن الفريق الكتالوني"في ترتيب جيد".
وقال راشفورد في مقابلة بُثّت عبر قناة برشلونة على منصة "يوتيوب": "علينا المضي قدماً وبذل أقصى جهد لتقديم أفضل نسخة من أنفسنا. إذا لعبنا بأفضل مستوى لدينا، فنحن أحد أفضل الفرق في العالم". (الامارات 24)
