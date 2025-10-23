25
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قبل المباراة ضدّ ريال مدريد... لاعب برشلونة: لسنا في أفضل حالاتنا
Lebanon 24
23-10-2025
|
14:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّ مهاجم
برشلونة
ماركوس راشفورد
بأن مواجهة "
الكلاسيكو
" المقبلة أمام
ريال مدريد
، الأحد المقبل، لا تأتي في أفضل لحظة لفريقه، إلا أنه شدد على أن الفريق الكتالوني"في ترتيب جيد".
Advertisement
وقال راشفورد في مقابلة بُثّت عبر
قناة برشلونة
على منصة "
يوتيوب
": "علينا المضي قدماً وبذل أقصى جهد لتقديم أفضل نسخة من أنفسنا. إذا لعبنا بأفضل مستوى لدينا، فنحن أحد أفضل الفرق في العالم". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو
Lebanon 24
ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو
23/10/2025 23:03:44
23/10/2025 23:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات قوية تنتظر حكام مباراة ريال مدريد وسوسييداد
Lebanon 24
عقوبات قوية تنتظر حكام مباراة ريال مدريد وسوسييداد
23/10/2025 23:03:44
23/10/2025 23:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يقلب الطاولة على أوفييدو ويواصل مطاردة ريال مدريد
Lebanon 24
برشلونة يقلب الطاولة على أوفييدو ويواصل مطاردة ريال مدريد
23/10/2025 23:03:44
23/10/2025 23:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
Lebanon 24
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
23/10/2025 23:03:44
23/10/2025 23:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ماركوس راشفورد
قناة برشلونة
ريال مدريد
الكلاسيكو
الامارات
كلاسيكو
يوتيوب
قد يعجبك أيضاً
تمديد عقد ميسي مع "إنتر ميامي"
Lebanon 24
تمديد عقد ميسي مع "إنتر ميامي"
11:30 | 2025-10-23
23/10/2025 11:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عن 86 عامًا.. وفاة اللاعب السابق فيكتور شوستيكوف
Lebanon 24
عن 86 عامًا.. وفاة اللاعب السابق فيكتور شوستيكوف
10:49 | 2025-10-23
23/10/2025 10:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل حول جدول دوري روشن
Lebanon 24
جدل حول جدول دوري روشن
10:43 | 2025-10-23
23/10/2025 10:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجولة الثالثة من دوري الأبطال تدخل التاريخ
Lebanon 24
الجولة الثالثة من دوري الأبطال تدخل التاريخ
10:40 | 2025-10-23
23/10/2025 10:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول ينهض بخماسية بعد 4 هزائم… وكلمة القائد تحسم
Lebanon 24
ليفربول ينهض بخماسية بعد 4 هزائم… وكلمة القائد تحسم
09:56 | 2025-10-23
23/10/2025 09:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
07:08 | 2025-10-23
23/10/2025 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:30 | 2025-10-23
تمديد عقد ميسي مع "إنتر ميامي"
10:49 | 2025-10-23
عن 86 عامًا.. وفاة اللاعب السابق فيكتور شوستيكوف
10:43 | 2025-10-23
جدل حول جدول دوري روشن
10:40 | 2025-10-23
الجولة الثالثة من دوري الأبطال تدخل التاريخ
09:56 | 2025-10-23
ليفربول ينهض بخماسية بعد 4 هزائم… وكلمة القائد تحسم
08:27 | 2025-10-23
سعيد رمضانية… موهبة جزائرية تصعد بهدوء في أولمبيك مارسيليا
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 23:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 23:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 23:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24