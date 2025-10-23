Advertisement

رياضة

بعد تجديد عقده مع "انتر ميامي"... هذا أوّل تعليق لميسي

Lebanon 24
23-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1433270-638968560349754907.jpg
Doc-P-1433270-638968560349754907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد تجديد عقده مع نادي "إنتر ميامي" حتى عام 2028، أكد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنّ مواصلة مشواره مع الفريق تمثل بالنسبة إليه "إلى جانب كونها حلماً، واقعاً جميلاً".
Advertisement

وقال ميسي: "أنا سعيد للغاية بالاستمرار هنا ومواصلة هذا المشروع الذي، إلى جانب كونه حلماً، أصبح واقعاً جميلاً، اللعب في هذا الملعب، في ميامي فريدوم بارك، يمنحني شعوراً رائعاً.. منذ وصولي إلى ميامي وأنا أشعر بسعادة كبيرة، لذا أنا سعيد فعلاً بمواصلة هذه التجربة". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
تمديد عقد ميسي مع "إنتر ميامي"
lebanon 24
24/10/2025 08:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مع إنتر ميامي.. ميسي يصنع التاريخ
lebanon 24
24/10/2025 08:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات.. واحتفال رائع مع أبنائه (فيديو)
lebanon 24
24/10/2025 08:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق من ترامب على شائعات "وفاته": الأمر جنوني
lebanon 24
24/10/2025 08:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الأرجنتيني ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

الأرجنتين

الامارات

أرجنتيني

ليونيل

سعادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:35 | 2025-10-24
00:05 | 2025-10-24
23:27 | 2025-10-23
16:20 | 2025-10-23
14:20 | 2025-10-23
11:30 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24