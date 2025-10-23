بعد تجديد عقده مع "انتر ميامي"... هذا أوّل تعليق لميسي

بعد تجديد عقده مع نادي " " حتى عام 2028، أكد اللاعب ، أنّ مواصلة مشواره مع الفريق تمثل بالنسبة إليه "إلى جانب كونها حلماً، واقعاً جميلاً".

وقال : "أنا سعيد للغاية بالاستمرار هنا ومواصلة هذا المشروع الذي، إلى جانب كونه حلماً، أصبح واقعاً جميلاً، اللعب في هذا الملعب، في ميامي فريدوم بارك، يمنحني شعوراً رائعاً.. منذ وصولي إلى ميامي وأنا أشعر بسعادة كبيرة، لذا أنا سعيد فعلاً بمواصلة هذه التجربة". (الامارات 24)