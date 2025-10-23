Advertisement

رياضة

ميلان يفتقد لوفتوس تشيك أمام بيزا بسبب الإصابة

Lebanon 24
23-10-2025 | 23:27
يتواصل غياب المهاجم الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك لاعب ميلان عن مباراة فريقه يوم الجمعة ضد بيزا في الدوري الإيطالي، بسبب عدم تعافيه الكامل من إصابة عضلية تعرض لها سابقًا.
ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، لكنه يعاني من أزمة إصابات مستمرة مع دخول الجولة الثامنة من المسابقة.


ويعد الفرنسي كريستوفر نكونكو اللاعب الوحيد الذي عاد إلى قائمة الفريق بعد غيابه عن مباراة فيورنتينا الأخيرة التي فاز فيها ميلان 2-1.


وكان من المتوقع أن يصبح لوفتوس تشيك جاهزًا للمشاركة، لكن وفق شبكة "سكاي سبورتس-إيطاليا"، فإن اللاعب الإنجليزي الدولي ليس جاهزًا حتى للجلوس على مقاعد البدلاء.


وينضم لوفتوس تشيك إلى قائمة الغائبين بسبب الإصابة، والتي تضم كل من الأميركي كريستيان بوليسيتش، الفرنسي أدريان رابيو، الإكوادوري بيرفس إستوبينان، والسويسري أردون ياشاري.


وبخلاف مباراة فيورنتينا، من المتوقع أن يعتمد المدرب ماسيميليانو أليغري على كل من المكسيكي سانتياغو خيمينيز والبرتغالي رافائيل لياو.


كما قد يجري أليغري تغييرات إضافية، بإشراك البلجيكي كوني دي وينتر في الدفاع بشكل أساسي لأول مرة، على حساب اللاعب الإنجليزي في مركز الدفاع. (العربية) 
