رياضة
عمر مرموش: فخور بتمثيل مصر في البريميرليغ
Lebanon 24
24-10-2025
|
00:05
أعرب المصري عمر مرموش، مهاجم
مانشستر سيتي
، عن فخره بالمشاركة في
الدوري الإنجليزي الممتاز
، مؤكدًا رغبته في أن تكون تجربته حافزًا للاعبين المصريين الطامحين للاحتراف في
أوروبا
.
وقال مرموش في مقابلة مع المنصات الرسمية لـ"البريميرليغ": "فخرٌ لي أن أكون مصريًا، وأريد أن أُظهر للعالم أن مصر لديها لاعبون رائعون وموهوبون. أتمنى أن يشاهد الشباب المصري مسيرتي، وأن يثقوا في أنفسهم".
واستعاد مهاجم سيتي ذكرياته الأولى في "الاتحاد"، بعد تسجيله سبعة أهداف في 13 مباراة منذ قدومه من آينتراخت
فرانكفورت
في كانون الثاني الماضي، مشيرًا إلى هدفه البعيد أمام بورنموث: "لا أعلم حقًا سبب إقدامي على التسديد من تلك المسافة! حدث ذلك سريعًا، وأنا سعيد بأن
الكرة
اتخذت المسار الصحيح. أرغب في أن أكرر ذلك".
كما تطرّق إلى هدفه الأول في الدوري أمام نيوكاسل، الذي جاء من جملة جماعية بمشاركة إيرلينج هالاند والحارس إيدرسون، مضيفًا: "زملائي يجعلون كل شيء أكثر سهولة. منحوني الثقة للتعبير عن نفسي حتى حينما لا تكون الأمور مثالية. الثقافة هنا تدفعك إلى الأمام، وهو ما يجعل
مانشستر
سيتي فريقًا قويًا". (الرياضية)
