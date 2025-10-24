عمر مرموش: فخور بتمثيل مصر في البريميرليغ

Advertisement

وقال مرموش في مقابلة مع المنصات الرسمية لـ"البريميرليغ": "فخرٌ لي أن أكون مصريًا، وأريد أن أُظهر للعالم أن مصر لديها لاعبون رائعون وموهوبون. أتمنى أن يشاهد الشباب المصري مسيرتي، وأن يثقوا في أنفسهم".واستعاد مهاجم سيتي ذكرياته الأولى في "الاتحاد"، بعد تسجيله سبعة أهداف في 13 مباراة منذ قدومه من آينتراخت في كانون الثاني الماضي، مشيرًا إلى هدفه البعيد أمام بورنموث: "لا أعلم حقًا سبب إقدامي على التسديد من تلك المسافة! حدث ذلك سريعًا، وأنا سعيد بأن اتخذت المسار الصحيح. أرغب في أن أكرر ذلك".كما تطرّق إلى هدفه الأول في الدوري أمام نيوكاسل، الذي جاء من جملة جماعية بمشاركة إيرلينج هالاند والحارس إيدرسون، مضيفًا: "زملائي يجعلون كل شيء أكثر سهولة. منحوني الثقة للتعبير عن نفسي حتى حينما لا تكون الأمور مثالية. الثقافة هنا تدفعك إلى الأمام، وهو ما يجعل سيتي فريقًا قويًا". (الرياضية)