نجل رونالدو بقميص البرتغال.. هل نراه بجوار والده يوماً ما؟

وجاء الاستدعاء بعد أشهر من انضمامه إلى قائمة منتخب البرتغال تحت 15 عاماً في مايو الماضي. ويُعرف جونيور في البرتغال بلقب "كريستيانيّو"، واعتاد ارتداء القميص رقم 7 واللعب جناحاً أيسر مع الفئات العمرية، بعد محطات في أكاديميات يوفنتوس ومانشستر يونايتد قبل انتقال والده إلى مطلع 2023.وتوقعت تقارير بريطانية أن يعزز هذا الاستدعاء حلم مشاهدة الابن إلى جانب والده في مباراة واحدة يوماً ما. ورغم صعوبة تحقق ذلك عملياً مع بلوغ رونالدو 41 عاماً في فبراير المقبل، يواصل الهداف البرتغالي مقاومة عامل السن وتسجيل الأهداف محلياً ودولياً. (الجزيرة نت)