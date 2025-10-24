Advertisement

رياضة

نجل رونالدو بقميص البرتغال.. هل نراه بجوار والده يوماً ما؟

Lebanon 24
24-10-2025 | 03:51
استدعى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم كريستيانو جونيور (15 عاماً) لتمثيل منتخب البرتغال تحت 16 عاماً للمرة الأولى، ضمن قائمة من 22 لاعباً للمشاركة في بطولة "كأس الاتحادات" الودية للفئات السنية بين 30 تشرين الاول وحتى 4 تشرين الثاني 2025، بمشاركة ويلز وتركيا وإنكلترا والبرتغال. البطولة غير رسمية ولا تتبع "فيفا" أو "يويفا"، وهدفها صقل المواهب عبر احتكاك دولي مبكر.
وجاء الاستدعاء بعد أشهر من انضمامه إلى قائمة منتخب البرتغال تحت 15 عاماً في مايو الماضي. ويُعرف جونيور في البرتغال بلقب "كريستيانيّو"، واعتاد ارتداء القميص رقم 7 واللعب جناحاً أيسر مع الفئات العمرية، بعد محطات في أكاديميات يوفنتوس ومانشستر يونايتد قبل انتقال والده إلى السعودية مطلع 2023.

وتوقعت تقارير بريطانية أن يعزز هذا الاستدعاء حلم مشاهدة الابن إلى جانب والده كريستيانو رونالدو في مباراة واحدة يوماً ما. ورغم صعوبة تحقق ذلك عملياً مع بلوغ رونالدو 41 عاماً في فبراير المقبل، يواصل الهداف البرتغالي مقاومة عامل السن وتسجيل الأهداف محلياً ودولياً. (الجزيرة نت)

 
