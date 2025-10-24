أسطورة ليفربول يدافع بقوة عن صلاح

أكد أسطورة السابق ونجم السابق أنه لا يجب التشكيك في قدرات .

وقال مايكل أوين في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "إذا كان هناك لاعب في الممتاز لا يجب التشكيك فيه فهو مع ذلك قد يكون السن عاملا مؤثرا".

وتابع: "صلاح يسجل الأهداف منذ سنوات طويلة لن يفاجأ أحد إذا سجل في مباراته التالية وواصل الركض ،عمره الآن 33 عاما لقد اعتزلت في هذا العمر، لا يمكن الاستمرار هكذا للأبد والعمر أحد الأسباب المحتملة لتراجع مستوى صلاح في الفترة الحالية".



وأكد: "السبب الآخر هو تغير طريقة اللعب للنادي لم تتغير التكتيكات لكن الأفراد تغيروا أو ربما لم يبدأ الفريق التدريب بعد".



واختتم تصريحاته قائل": «كل لاعب هجومي يمر بفترة كهذه، على الأرجح أنها مجرد كبوة عابرة، وسيتعافى قريبا لكنها قد تكون مزيجا من كل ما سبق". (روسيا اليوم)