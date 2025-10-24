Advertisement

رياضة

بعد اعتداء رجال الأمن عليه بالضرب.. تصريحات مثيرة لياسين بونو

Lebanon 24
24-10-2025 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1433580-638969195755786223.jpg
Doc-P-1433580-638969195755786223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي عن حادثة طريفة ومؤلمة في الوقت عينه عاشها خلال تجربته في الدوري الإسباني حين كان يدافع عن ألوان جيرونا.
Advertisement
 
وقال بونو في مقابلة مع القناة الأرجنتينية "TYC" إنه تعرض للضرب من طرف رجال الأمن الذين لم يتعرفوا عليه بسبب تغييره لون شعره إلى الأبيض.

وأوضح الحارس المغربي قائلا: "في تلك الفترة كنا نخرج كثيرا بعد المباريات وكنا فريقا متلاحما ذات ليلة في مدينة غرناطة، خرجنا للاحتفال وكنت قد صبغت شعري بالأبيض فجأة اقترب أحد رجال الأمن مني واعتقد أني شخص آخر".

وواصل:" أخبرتهم أنني ياسين بونو ولكنهم اتهموني بالكذب واعتدوا علي بالضرب وسببوا لي مشكلة في عيني اليمنى ولم أعد أرى جيدا".
 
وأتم قائلاً:"اللاعبون في تلك الفترة أصبحوا يسددون في الجهة اليمنى فقط لاستغلال هذه المشكلة". (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر: إصابة طبيب إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب أثناء اقتحام منزله في عرابة شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
24/10/2025 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لوكاشينكو: تصريحات ترامب تحتاج إلى فهم متعمق ولا يجب الانقضاض عليه
lebanon 24
24/10/2025 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أضلاعه كسرت ولم يتمكن من المشي لأيام… اعتداء على البرغوثي بالضرب حتى الإغماء!
lebanon 24
24/10/2025 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا في تصريح مُثير للجدل: قد أقتل أحداً في هذه الحالة
lebanon 24
24/10/2025 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

روسيا اليوم

أرجنتيني

المغربي

قناة ال

الهلال

السعود

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:20 | 2025-10-24
04:02 | 2025-10-24
03:51 | 2025-10-24
03:22 | 2025-10-24
00:35 | 2025-10-24
00:05 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24