رياضة
بعد اعتداء رجال الأمن عليه بالضرب.. تصريحات مثيرة لياسين بونو
Lebanon 24
24-10-2025
|
09:17
كشف الدولي
المغربي
ياسين بونو حارس مرمى
الهلال
السعودي عن حادثة طريفة ومؤلمة في الوقت عينه عاشها خلال تجربته في
الدوري الإسباني
حين كان يدافع عن ألوان جيرونا.
وقال بونو في مقابلة مع القناة الأرجنتينية "TYC" إنه تعرض للضرب من طرف رجال الأمن الذين لم يتعرفوا عليه بسبب تغييره لون شعره إلى الأبيض.
وأوضح الحارس المغربي قائلا: "في تلك الفترة كنا نخرج كثيرا بعد المباريات وكنا فريقا متلاحما ذات ليلة في مدينة غرناطة، خرجنا للاحتفال وكنت قد صبغت شعري بالأبيض فجأة اقترب أحد رجال الأمن مني واعتقد أني شخص آخر".
وواصل:" أخبرتهم أنني ياسين بونو ولكنهم اتهموني بالكذب واعتدوا علي بالضرب وسببوا لي مشكلة في عيني اليمنى ولم أعد أرى جيدا".
وأتم قائلاً:"اللاعبون في تلك الفترة أصبحوا يسددون في الجهة اليمنى فقط لاستغلال هذه المشكلة". (روسيا اليوم)
