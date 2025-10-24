بمساعدة شريكها.. خادمة الأسطورة كاسياس تسرق ألقاب ريال مدريد!

Advertisement

ألقت الشرطة القبض على خادمة ، حارس مرمى السابق، وشريكها، وهو حارس أمن مساعد في مجمعه السكني، بتهمة سرقة خمس ساعات فاخرة تقدر قيمتها بأكثر من 200 ألف ، وفق تحقيقات نقلتها صحيفة إل الإسبانية.ووفق المصادر، كان المتهم الرجل العقل المدبر للسرقة، حيث كان يسرق الساعات ويستبدلها بأخرى مقلدة، فيما اكتشفت كاسياس الأمر بعد ملاحظة تزوير الساعات، فتوجه إلى الشرطة. وتم العثور في منزليهما على قطع ساعات فاخرة مفككة يُرجح أنها تخص المسروقات.وتم تقديم المتهمين أمام المحكمة هذا الأسبوع، حيث أُفرج عنهما مع إلغاء جوازي سفرهما، وأظهرت التحقيقات أن الخادمة وشريكها كانا المخططين الرئيسيين للسرقة، وأنهما ربما كانا يعتزمان الاستمرار في تبادل الساعات المسروقة.