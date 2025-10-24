Advertisement

رياضة

بمساعدة شريكها.. خادمة الأسطورة كاسياس تسرق ألقاب ريال مدريد!

Lebanon 24
24-10-2025 | 13:31
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على خادمة إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد السابق، وشريكها، وهو حارس أمن مساعد في مجمعه السكني، بتهمة سرقة خمس ساعات فاخرة تقدر قيمتها بأكثر من 200 ألف يورو، وفق تحقيقات نقلتها صحيفة إل موندو الإسبانية.
ووفق المصادر، كان المتهم الرجل العقل المدبر للسرقة، حيث كان يسرق الساعات ويستبدلها بأخرى مقلدة، فيما اكتشفت كاسياس الأمر بعد ملاحظة تزوير الساعات، فتوجه إلى الشرطة. وتم العثور في منزليهما على قطع ساعات فاخرة مفككة يُرجح أنها تخص المسروقات.

وتم تقديم المتهمين أمام المحكمة هذا الأسبوع، حيث أُفرج عنهما مع إلغاء جوازي سفرهما، وأظهرت التحقيقات أن الخادمة وشريكها كانا المخططين الرئيسيين للسرقة، وأنهما ربما كانا يعتزمان الاستمرار في تبادل الساعات المسروقة.
 
 
وكانت بعض الساعات المسروقة ذات قيمة عاطفية كبيرة لكاسياس، إذ كانت هدايا تخلد ألقاب دوري أبطال أوروبا الثلاث التي فاز بها مع ريال مدريد، وتحمل نقوشًا خاصة توثق تاريخ النهائيات.
