تعرّضت لإصابة خطيرة... نقل لاعبة إلى المستشفى بشكل عاجل (فيديو)

تعرّضت لاعبة منتخب مصر للدراجات، ابتسام ، لإصابة خطيرة أثناء مشاركتها في نهائي سباق الإقصاء ضمن المقامة في تشيلي، إثر سقوطٍ عنيف على المضمار.وتم نقلها على الفور إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، حيث خضعت لتدخل جراحي طارئ نتيجة الإصابة التي تعرّضت لها.وأوضح مدرب منتخب مصر للدراجات، ، أن اللاعبة أصيبت بعدة كدمات وسحجات في الكتف الأيسر والظهر والركبة، كما تعرضت إلى جرح كبير في .وبسؤاله عن حالتها الصحية أجاب بأنها مستقرة رغم قوة الإصابة.وتم استبعاد ابتسام زايد من المشاركة في نهائي سباق الأومنيوم حفاظا على سلامتها.وسيتم تقييم حالة ابتسام الصحية لاحقا لتحديد إمكانية خوضها سباق النقاط المقرر ، وفقا لتطور حالتها.