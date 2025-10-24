Advertisement

رياضة

تعرّضت لإصابة خطيرة... نقل لاعبة إلى المستشفى بشكل عاجل (فيديو)

Lebanon 24
24-10-2025 | 16:37
تعرّضت لاعبة منتخب مصر للدراجات، ابتسام زايد، لإصابة خطيرة أثناء مشاركتها في نهائي سباق الإقصاء ضمن بطولة العالم المقامة في تشيلي، إثر سقوطٍ عنيف على المضمار.
وتم نقلها على الفور إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، حيث خضعت لتدخل جراحي طارئ نتيجة الإصابة التي تعرّضت لها.

وأوضح مدرب منتخب مصر للدراجات، محمد إبراهيم، أن اللاعبة أصيبت بعدة كدمات وسحجات في الكتف الأيسر والظهر والركبة، كما تعرضت إلى جرح كبير في الجبهة اليسرى.

وبسؤاله عن حالتها الصحية أجاب بأنها مستقرة رغم قوة الإصابة.

وتم استبعاد ابتسام زايد من المشاركة في نهائي سباق الأومنيوم حفاظا على سلامتها.

وسيتم تقييم حالة ابتسام الصحية لاحقا لتحديد إمكانية خوضها سباق النقاط المقرر يوم الأحد، وفقا لتطور حالتها.






