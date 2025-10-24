26
رياضة
بلقطات رومانسية... لامين جمال وصديقته يتصدّران الترند قبل الكلاسيكو المنتظر (صور)
Lebanon 24
24-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اقتراب موعد الكلاسيكو بين
ريال مدريد
وبرشلونة، تصدّر اللاعب الشاب لامين جمال وصديقته
المغنية
الأرجنتينية نيكي نيكول حديث
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد انتشار لقطات رومانسية تجمعهما.
وأشعلت نيكي نيكول الجدل عبر "إنستغرام" بنشرها صورًا خاصة مع نجم
برشلونة
، وأرفقتها بمنشور حمل عبارة "أحب صديقتي"، في إشارة لدعمها وتشجيعها له قبل المواجهة المرتقبة، كما شاركت صورة أخرى لهما معًا على شاطئ البحر.
يُذكر أن نيكي نيكول كانت حاضرة في مباراة برشلونة الأخيرة أمام أولمبياكوس اليوناني ضمن الجولة الثالثة من
دوري أبطال أوروبا
، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 6-1.
