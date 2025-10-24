بلقطات رومانسية... لامين جمال وصديقته يتصدّران الترند قبل الكلاسيكو المنتظر (صور)

Advertisement

مع اقتراب موعد الكلاسيكو بين وبرشلونة، تصدّر اللاعب الشاب لامين جمال وصديقته الأرجنتينية نيكي نيكول حديث بعد انتشار لقطات رومانسية تجمعهما.وأشعلت نيكي نيكول الجدل عبر "إنستغرام" بنشرها صورًا خاصة مع نجم ، وأرفقتها بمنشور حمل عبارة "أحب صديقتي"، في إشارة لدعمها وتشجيعها له قبل المواجهة المرتقبة، كما شاركت صورة أخرى لهما معًا على شاطئ البحر.يُذكر أن نيكي نيكول كانت حاضرة في مباراة برشلونة الأخيرة أمام أولمبياكوس اليوناني ضمن الجولة الثالثة من ، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 6-1.