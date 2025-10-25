Advertisement

رياضة

إليكم ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مرور 3 جولات

Lebanon 24
25-10-2025 | 04:00
بعد مرور 3 جولات من مرحلة الدوري، تمكن الثنائي الألماني هاري كين مهاجم بايرن ميونخ والفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد من تصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم (2025-2026).
وهز هاري كين الشباك في مباريات العملاق البافاري الثلاث، بواقع هدف في المواجهة الأخيرة في شباك نادي كلوب بروج البلجيكي، إضافة إلى هدفين في مرمى تشيلسي الإنكليزي وثنائية أخرى في شباك نادي بافوس القبرصي.

بينما سجل مبابي هدفين ضد مارسيليا الفرنسي، وثلاثية "هاتريك" في شباك فريق كايرات الكازاخستانى.

إليكم ترتيب افضل هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن:

هاري كين (بايرن ميونخ) – 5 أهداف

كيليان مبابي (ريال مدريد) – 5 أهداف

أنتوني جوردون (نيوكاسل) – 4 أهداف

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 3 أهداف

ماركوس راشفورد (برشلونة) – 4 أهداف

هارفي بارنيس (نيوكاسل) – 3 أهداف

فيرمين لوبيز (برشلونة) – 3 أهداف

جوركا غوروزيتا (أتلتيك بيلباو) – 3 أهداف

جوناثان بوركارد (آينتراخت فرانكفورت) – 3 أهداف

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 3 أهداف

غابريل مارتينلي (أرسنال ) – 3 أهداف

إيغور بايكساو (مارسيليا) – 3 أهداف
 
 فيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند) – 3 أهداف

 فيكتور أوسيمين (غلطة سراي) – 3 أهداف.
 
