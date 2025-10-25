إليكم ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مرور 3 جولات

Advertisement

بعد مرور 3 جولات من مرحلة الدوري، تمكن الألماني هاري كين مهاجم بايرن ميونخ والفرنسي كيليان مبابي مهاجم من تصدر قائمة هدافي للموسم (2025-2026).وهز هاري كين الشباك في مباريات العملاق البافاري الثلاث، بواقع هدف في المواجهة الأخيرة في شباك نادي كلوب بروج البلجيكي، إضافة إلى هدفين في مرمى تشيلسي الإنكليزي وثنائية أخرى في شباك نادي بافوس القبرصي.بينما سجل مبابي هدفين ضد مارسيليا الفرنسي، وثلاثية "هاتريك" في شباك فريق كايرات الكازاخستانى.إليكم ترتيب افضل هدافي أبطال حتى الآن:هاري كين (بايرن ميونخ) – 5 أهدافكيليان مبابي (ريال مدريد) – 5 أهدافأنتوني جوردون (نيوكاسل) – 4 أهدافإيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 3 أهدافماركوس راشفورد (برشلونة) – 4 أهدافهارفي بارنيس (نيوكاسل) – 3 أهداففيرمين لوبيز (برشلونة) – 3 أهدافجوركا غوروزيتا (أتلتيك بيلباو) – 3 أهدافجوناثان بوركارد (آينتراخت فرانكفورت) – 3 أهدافلاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 3 أهدافغابريل مارتينلي (أرسنال ) – 3 أهدافإيغور بايكساو (مارسيليا) – 3 أهداف