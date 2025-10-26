Advertisement

"1-11".. ماذا جرى بين ريال مدريد وبرشلونة في "الكلاسيكو التاريخي"؟

Lebanon 24
26-10-2025 | 03:34
تظل مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم 13 حزيران 1943، والتي انتهت بفوز الريال 11-1، واحدة من أكثر الكلاسيكوهات إثارة للجدل في تاريخ الفريقين، بعد مرور أكثر من 72 عاماً على إقامتها. المباراة جاءت بعد فوز برشلونة ذهاباً 3-0 في نصف نهائي كأس الجنرال فرانكو، لكن الإياب شهد انهياراً غير طبيعي للفريق الكتالوني وسط أجواء عدائية، حيث ذكرت عدة روايات تعرض لاعبي برشلونة للرشق بالحجارة والعملات المعدنية، ووجود تهديدات غير مباشرة من مسؤولين تابعين لنظام فرانكو، ما أثار شكوكاً حول طبيعية النتيجة.
سجل أهداف ريال مدريد كل من سابينو باريناغا (4 أهداف)، برودين (هاتريك)، خيسوس ألونسو (هدفين)، وهدف لكل من ألسوا وبوتيا، بينما سجل ماريانو مارتن ألونسو هدف برشلونة الوحيد قبل دقيقة من النهاية.
 
 
ورغم تعدد الروايات حول الظروف القهرية التي أحاطت بالمباراة، لم يتم تأكيد أي منها رسمياً، إلا أن المؤرخين واللاعبين السابقين أكدوا أن النتائج لم تكن طبيعية، وأن الأجواء لم تكن مهيأة للمنافسة العادلة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة... إليكم موعد "الكلاسيكو المنتظر"
lebanon 24
26/10/2025 11:56:02
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
lebanon 24
26/10/2025 11:56:02
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
lebanon 24
26/10/2025 11:56:02
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
lebanon 24
26/10/2025 11:56:02

