"1-11".. ماذا جرى بين ريال مدريد وبرشلونة في "الكلاسيكو التاريخي"؟

تظل مباراة وبرشلونة حزيران 1943، والتي انتهت بفوز 11-1، واحدة من أكثر الكلاسيكوهات إثارة للجدل في تاريخ الفريقين، بعد مرور أكثر من 72 عاماً على إقامتها. المباراة جاءت بعد فوز ذهاباً 3-0 في نصف الجنرال فرانكو، لكن الإياب شهد انهياراً غير طبيعي للفريق الكتالوني وسط أجواء عدائية، حيث ذكرت عدة روايات تعرض لاعبي برشلونة للرشق بالحجارة والعملات المعدنية، ووجود تهديدات غير مباشرة من مسؤولين تابعين لنظام فرانكو، ما أثار شكوكاً حول طبيعية النتيجة.سجل أهداف كل من سابينو باريناغا (4 أهداف)، برودين (هاتريك)، خيسوس ألونسو (هدفين)، وهدف لكل من ألسوا وبوتيا، بينما سجل ماريانو مارتن ألونسو هدف برشلونة الوحيد قبل دقيقة من النهاية.