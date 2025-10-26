27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"1-11".. ماذا جرى بين ريال مدريد وبرشلونة في "الكلاسيكو التاريخي"؟
Lebanon 24
26-10-2025
|
03:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
تظل مباراة
ريال مدريد
وبرشلونة
يوم 13
حزيران 1943، والتي انتهت بفوز
الريال
11-1، واحدة من أكثر الكلاسيكوهات إثارة للجدل في تاريخ الفريقين، بعد مرور أكثر من 72 عاماً على إقامتها. المباراة جاءت بعد فوز
برشلونة
ذهاباً 3-0 في نصف
نهائي كأس
الجنرال فرانكو، لكن الإياب شهد انهياراً غير طبيعي للفريق الكتالوني وسط أجواء عدائية، حيث ذكرت عدة روايات تعرض لاعبي برشلونة للرشق بالحجارة والعملات المعدنية، ووجود تهديدات غير مباشرة من مسؤولين تابعين لنظام فرانكو، ما أثار شكوكاً حول طبيعية النتيجة.
Advertisement
سجل أهداف
ريال
مدريد
كل من سابينو باريناغا (4 أهداف)، برودين (هاتريك)، خيسوس ألونسو (هدفين)، وهدف لكل من ألسوا وبوتيا، بينما سجل ماريانو مارتن ألونسو هدف برشلونة الوحيد قبل دقيقة من النهاية.
ورغم تعدد الروايات حول الظروف القهرية التي أحاطت بالمباراة، لم يتم تأكيد أي منها رسمياً، إلا أن المؤرخين واللاعبين السابقين أكدوا أن النتائج لم تكن طبيعية، وأن الأجواء لم تكن مهيأة للمنافسة العادلة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة... إليكم موعد "الكلاسيكو المنتظر"
Lebanon 24
المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة... إليكم موعد "الكلاسيكو المنتظر"
26/10/2025 11:56:02
26/10/2025 11:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
Lebanon 24
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
26/10/2025 11:56:02
26/10/2025 11:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
Lebanon 24
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
26/10/2025 11:56:02
26/10/2025 11:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
26/10/2025 11:56:02
26/10/2025 11:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نهائي كأس
الكلاسيكو
الحجار
الريال
يوم 13
فرانك
قد يعجبك أيضاً
في "البرنابيو".. هل يُغلق ريال مدريد سقف ملعبه أمام برشلونة؟
Lebanon 24
في "البرنابيو".. هل يُغلق ريال مدريد سقف ملعبه أمام برشلونة؟
05:53 | 2025-10-26
26/10/2025 05:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إنضباط غريب و عادات مفاجئة...هذا ما يفعله "هالاند" يوميًا!
Lebanon 24
إنضباط غريب و عادات مفاجئة...هذا ما يفعله "هالاند" يوميًا!
15:08 | 2025-10-25
25/10/2025 03:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج راسل يتنكر في قناع مصارعة لمشاهدة زميله بالفورمولا 1
Lebanon 24
جورج راسل يتنكر في قناع مصارعة لمشاهدة زميله بالفورمولا 1
12:00 | 2025-10-25
25/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كونسيساو: هذا سبب تجاهلي لمصافحة إنزاغي
Lebanon 24
كونسيساو: هذا سبب تجاهلي لمصافحة إنزاغي
10:00 | 2025-10-25
25/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بنزيما بعد خسارة الكلاسيكو: نحتاج إلى القتال أكثر
Lebanon 24
بنزيما بعد خسارة الكلاسيكو: نحتاج إلى القتال أكثر
08:00 | 2025-10-25
25/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
14:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
06:30 | 2025-10-25
25/10/2025 06:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
08:52 | 2025-10-25
25/10/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
15:42 | 2025-10-25
25/10/2025 03:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:53 | 2025-10-26
في "البرنابيو".. هل يُغلق ريال مدريد سقف ملعبه أمام برشلونة؟
15:08 | 2025-10-25
إنضباط غريب و عادات مفاجئة...هذا ما يفعله "هالاند" يوميًا!
12:00 | 2025-10-25
جورج راسل يتنكر في قناع مصارعة لمشاهدة زميله بالفورمولا 1
10:00 | 2025-10-25
كونسيساو: هذا سبب تجاهلي لمصافحة إنزاغي
08:00 | 2025-10-25
بنزيما بعد خسارة الكلاسيكو: نحتاج إلى القتال أكثر
05:00 | 2025-10-25
إليكم ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مرور 3 جولات
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 11:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 11:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 11:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24