رياضة
بعد طرد غراديشار.. أول تحرك رسمي من الأهلي المصري
Lebanon 24
26-10-2025
|
10:48
اتخذ
النادي الأهلي
أول موقف رسمي تجاه الحكم
السنغالي
عيسى
سي الذي أدار مباراة
الفريق الأحمر
ضد إيغل نوار البوروندي في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على استاد
القاهرة
.
وانتهت المباراة بفوز الأهلي 1 – 0 ليتأهل إلى دور المجموعات بعد أن كان قد فاز في لقاء الذهاب بنفس النتيجة محققا تفوقا بمجموع المباراتين 2 – 0.
وتقدم النادي الأهلي اليوم بتظلم رسمي إلى الاتحاد الإفريقي
لكرة القدم
"كاف" اعتراضا على القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكم السنغالي عيسى سي خلال مباراة الفريق أمام إيغل نوار البوروندي.
وجاء في نص التظلم أن الحكم ارتكب عدة أخطاء مؤثرة خلال اللقاء أبرزها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق نيتس غراديشار إلى جانب تغاضيه عن طرد أحد لاعبي الفريق المنافس الذي اعتدى بوضوح على مدافع الأهلي
أحمد رمضان
بيكهام ما أجبر الفريق الأحمر على استكمال المباراة بنقص عددي لأكثر من 75 دقيقة.
وطالب الأهلي في تظلمه المدعوم بمقاطع فيديو موثقة بعدم إيقاف اللاعب غراديشار مؤكدا أن قرار طرده لم يستند إلى وقائع حقيقية أو مبررات قانونية داعيا الاتحاد الإفريقي إلى تطبيق مبدأ العدالة وضمان نزاهة ونجاح المسابقات الإفريقية. (روسيا اليوم)
