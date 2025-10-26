23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فوز النجمة على العباسية.. والحكمة على البرج
Lebanon 24
26-10-2025
|
11:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق النجمة فوزه الخامس تواليا على مضيفه الرياضي العباسية 1 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، في ختام المرحلة الخامسة من الدوري العام اللبناني ال66
لكرة القدم
.
Advertisement
وسجل إصابة الفوز للنجمة ماريوس اوجيمبوري في الدقيقة 84.
وفي مجمع
فؤاد
شهاب
الرياضي في
جونية
، حقق
الحكمة
بيروت
فوزا ثالثا على البرج 1 - 0، بإصابة لسيكو تراوري في الدقيقة 74، علما ان ربيع
عطايا
أهدر ضربة جزاء "بنالتي" للحكمة، اذ صد الحارس تسديدته.
مواضيع ذات صلة
فوز البرج على التضامن وتعادل المبرة والعباسية
Lebanon 24
فوز البرج على التضامن وتعادل المبرة والعباسية
26/10/2025 22:08:07
26/10/2025 22:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز النجمة والانصار على الساحل والراسينغ
Lebanon 24
فوز النجمة والانصار على الساحل والراسينغ
26/10/2025 22:08:07
26/10/2025 22:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة رقابية في أفران العباسية: إنذارات وفحوصات لضمان سلامة الخبز
Lebanon 24
جولة رقابية في أفران العباسية: إنذارات وفحوصات لضمان سلامة الخبز
26/10/2025 22:08:07
26/10/2025 22:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيران الاسرائيلي يحلّق فوق العباسية وطيردبا والبلدات المجاورة
Lebanon 24
الطيران الاسرائيلي يحلّق فوق العباسية وطيردبا والبلدات المجاورة
26/10/2025 22:08:07
26/10/2025 22:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لكرة القدم
كرة القدم
الرياض
بيروت
الحكمة
لبنان
رياضي
جونية
تابع
قد يعجبك أيضاً
اشتباكات بعد الكلاسيكو.. ما سببها؟ (فيديو)
Lebanon 24
اشتباكات بعد الكلاسيكو.. ما سببها؟ (فيديو)
14:30 | 2025-10-26
26/10/2025 02:30:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يطيح ببرشلونة على أرض البرنابيو.. ويوسّع فارق النقاط
Lebanon 24
ريال مدريد يطيح ببرشلونة على أرض البرنابيو.. ويوسّع فارق النقاط
13:31 | 2025-10-26
26/10/2025 01:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فضية تاريخية للبنان في مواي تاي آسيوية الشباب
Lebanon 24
فضية تاريخية للبنان في مواي تاي آسيوية الشباب
13:05 | 2025-10-26
26/10/2025 01:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي وبيلينغهام يحسمان شوط الكلاسيكو للريال.. وأرقام تاريخية
Lebanon 24
مبابي وبيلينغهام يحسمان شوط الكلاسيكو للريال.. وأرقام تاريخية
12:40 | 2025-10-26
26/10/2025 12:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فايرزر في الجزائر.. رسالة مفتوحة لبيتكوفيتش؟
Lebanon 24
فايرزر في الجزائر.. رسالة مفتوحة لبيتكوفيتش؟
12:30 | 2025-10-26
26/10/2025 12:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:30 | 2025-10-26
اشتباكات بعد الكلاسيكو.. ما سببها؟ (فيديو)
13:31 | 2025-10-26
ريال مدريد يطيح ببرشلونة على أرض البرنابيو.. ويوسّع فارق النقاط
13:05 | 2025-10-26
فضية تاريخية للبنان في مواي تاي آسيوية الشباب
12:40 | 2025-10-26
مبابي وبيلينغهام يحسمان شوط الكلاسيكو للريال.. وأرقام تاريخية
12:30 | 2025-10-26
فايرزر في الجزائر.. رسالة مفتوحة لبيتكوفيتش؟
11:33 | 2025-10-26
إثر نوبة قلبية مفاجئة... وفاة العداء اللبنانيّ وليد مرحيبي
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 22:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 22:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 22:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24