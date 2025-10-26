فوز النجمة على العباسية.. والحكمة على البرج

Advertisement

حقق النجمة فوزه الخامس تواليا على مضيفه الرياضي العباسية 1 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، في ختام المرحلة الخامسة من الدوري العام اللبناني ال66 .وسجل إصابة الفوز للنجمة ماريوس اوجيمبوري في الدقيقة 84.وفي مجمع الرياضي في ، حقق فوزا ثالثا على البرج 1 - 0، بإصابة لسيكو تراوري في الدقيقة 74، علما ان ربيع أهدر ضربة جزاء "بنالتي" للحكمة، اذ صد الحارس تسديدته.