فوز النجمة على العباسية.. والحكمة على البرج

Lebanon 24
26-10-2025 | 11:53
Doc-P-1434273-638970980867180991.png
Doc-P-1434273-638970980867180991.png photos 0
حقق النجمة فوزه الخامس تواليا على مضيفه الرياضي العباسية 1 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، في ختام المرحلة الخامسة من الدوري العام اللبناني ال66 لكرة القدم.
وسجل إصابة الفوز للنجمة ماريوس اوجيمبوري في الدقيقة 84.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق الحكمة بيروت فوزا ثالثا على البرج 1 - 0، بإصابة لسيكو تراوري في الدقيقة 74، علما ان ربيع عطايا أهدر ضربة جزاء "بنالتي" للحكمة، اذ صد الحارس تسديدته.
 
