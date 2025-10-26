فايرزر في الجزائر.. رسالة مفتوحة لبيتكوفيتش؟

Advertisement

أثار ميتشل فايزر، ظهير فيردر بريمن، تفاعلاً واسعًا بعد نشره " " على إنستغرام تُظهره في ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة. الزيارة بدت كأنها تذكير جديد برغبته القديمة: تمثيل "الخضر".منذ أشهر، تخلّى فايزر عن جنسيته الرياضية ، ونال الأهلية للعب مع عبر "فيفا" مستفيدًا من قانون "الباهاماس". ورغم توجيه دعوة أولية له، لم يحسم بيتكوفيتش ضمه إلى القوائم النهائية، ما أبقى حلمه معلقًا.إشكالية فايزر الكبرى الآن ليست إدارية بل بدنية. فاللاعب يعاني إصابة قوية أبعدته عن كل مباريات الموسم، وتشير التقديرات إلى تعافٍ كامل أقصاه آذار 2026. هذا الإطار يضغط على فرصه في استعادة المستوى سريعًا وكسب ثقة الجهاز الفني قبل استحقاقات 2026.زيارة الجزائر تبدو، إذن، محاولة لالتقاط أنظار المنتخب مجددًا، لكنها تصطدم بواقع قاسٍ: قرار بيتكوفيتش الرياضي أولًا، وساعة التعافي التي لا ترحم ثانيًا. (العين)