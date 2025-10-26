Advertisement

رياضة

فايرزر في الجزائر.. رسالة مفتوحة لبيتكوفيتش؟

Lebanon 24
26-10-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1434284-638971005101115281.png
Doc-P-1434284-638971005101115281.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار ميتشل فايزر، ظهير فيردر بريمن، تفاعلاً واسعًا بعد نشره "ستوري" على إنستغرام تُظهره في ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة. الزيارة بدت كأنها تذكير جديد برغبته القديمة: تمثيل "الخضر".
Advertisement

منذ أشهر، تخلّى فايزر عن جنسيته الرياضية الألمانية، ونال الأهلية للعب مع الجزائر عبر "فيفا" مستفيدًا من قانون "الباهاماس". ورغم توجيه دعوة أولية له، لم يحسم فلاديمير بيتكوفيتش ضمه إلى القوائم النهائية، ما أبقى حلمه معلقًا.

إشكالية فايزر الكبرى الآن ليست إدارية بل بدنية. فاللاعب يعاني إصابة قوية أبعدته عن كل مباريات الموسم، وتشير التقديرات إلى تعافٍ كامل أقصاه آذار 2026. هذا الإطار الزمني يضغط على فرصه في استعادة المستوى سريعًا وكسب ثقة الجهاز الفني قبل استحقاقات كأس العالم 2026.

زيارة الجزائر تبدو، إذن، محاولة لالتقاط أنظار المنتخب مجددًا، لكنها تصطدم بواقع قاسٍ: قرار بيتكوفيتش الرياضي أولًا، وساعة التعافي التي لا ترحم ثانيًا. (العين)
مواضيع ذات صلة
رسالة مفتوحة إلى النافخين بأبواق "الحرب الأهلية"
lebanon 24
27/10/2025 03:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يراكم المزيد من الأوهام فهل يستوعب لبنان حرباً إسرائيلية مفتوحة؟
lebanon 24
27/10/2025 03:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حرب تجارية مفتوحة مع الصين وتلويح برسوم جمركية 100%
lebanon 24
27/10/2025 03:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: لا يمكن إيصال المساعدات لغزة بالمستوى المطلوب فالمعابر ليست كلها مفتوحة
lebanon 24
27/10/2025 03:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

الألمانية

فلاديمير

الجزائر

الرياض

الزمني

رياضي

ستوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:25 | 2025-10-26
17:00 | 2025-10-26
14:30 | 2025-10-26
13:31 | 2025-10-26
13:05 | 2025-10-26
12:40 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24