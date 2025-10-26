Advertisement

رياضة

مبابي وبيلينغهام يحسمان شوط الكلاسيكو للريال.. وأرقام تاريخية

Lebanon 24
26-10-2025 | 12:40
أشعل كيليان مبابي وجود بيلينغهام قمة "سانتياغو برنابيو"، إذ أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا 2-1 على برشلونة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. افتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 22، وعزّز بيلينغهام التفوق بهدف ثانٍ في الدقيقة 43.
واصل مبابي شهيته التهديفية أمام برشلونة بوصوله إلى 12 هدفًا في 9 مباريات ضد البارسا بقميصي ريال مدريد وباريس سان جيرمان. ووفق "أوبتا"، أصبح ثالث أكثر من سجل في برشلونة بالقرن الـ21 بعد كريستيانو رونالدو (20) وكريم بنزيما (16)، كما بات ثالث لاعب يسجل في 4 مباريات كلاسيكو متتالية هذا القرن (6 أهداف)، بعد رونالدينيو (4 مباريات، 5 أهداف) ورونالدو (6 مباريات، 7 أهداف).

بعمر 22 عامًا و119 يومًا، صار بيلينغهام أصغر لاعب مدريدي يسجل ويصنع أمام برشلونة في جميع المسابقات بالقرن الـ21، متجاوزًا رقم فينيسيوس جونيور (22 عامًا و267 يومًا). كما أصبح أول لاعب إنكليزي يسجل ويصنع في مباراة كلاسيكو. (العين)
