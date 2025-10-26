مبابي وبيلينغهام يحسمان شوط الكلاسيكو للريال.. وأرقام تاريخية

Advertisement

أشعل كيليان مبابي وجود بيلينغهام قمة "سانتياغو برنابيو"، إذ أنهى الشوط الأول متقدمًا 2-1 على ضمن الجولة العاشرة من . افتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 22، وعزّز بيلينغهام التفوق بهدف ثانٍ في الدقيقة 43.واصل مبابي شهيته التهديفية أمام برشلونة بوصوله إلى 12 هدفًا في 9 مباريات ضد البارسا بقميصي وباريس . ووفق "أوبتا"، أصبح ثالث أكثر من سجل في برشلونة بالقرن الـ21 بعد (20) وكريم بنزيما (16)، كما بات ثالث لاعب يسجل في 4 مباريات كلاسيكو متتالية هذا القرن (6 أهداف)، بعد رونالدينيو (4 مباريات، 5 أهداف) ورونالدو (6 مباريات، 7 أهداف).بعمر 22 عامًا و119 يومًا، صار بيلينغهام أصغر لاعب مدريدي يسجل ويصنع أمام برشلونة في جميع المسابقات بالقرن الـ21، متجاوزًا رقم فينيسيوس جونيور (22 عامًا و267 يومًا). كما أصبح أول لاعب يسجل ويصنع في مباراة كلاسيكو. (العين)